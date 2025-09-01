AdRiver запустила отчет Brand Safety

Система управления и аудита интернет-рекламы AdRiver представила новый инструмент для рекламодателей — отчет Brand Safety. Он позволяет оценивать, насколько безопасно размещать рекламу брендов в контентной среде сайтов. Об этом Sostav сообщили в AdRiver.

Brand Safety является международно признанной метрикой верификации, включающей набор категорий, которые помогают определить соответствие содержания страниц требованиям рекламодателя.

В отчете AdRiver представлены данные по 13 категориям контента, а также возможность добавлять собственные параметры brand suitability для учета индивидуальных требований бренда.

Инструмент позволяет анализировать данные как по доменам, так и по конкретным URL-адресам размещений. Отчет Brand Safety дополняет существующие дашборды и отчеты по верификации и доступен клиентам AdRiver по заявке через сервис поддержки.

В июле AdRiver представила новую модель атрибуции Шепли-Маркова. Она помогает рекламодателям, которые размещают кампании сразу на нескольких площадках, точнее оценивать вклад каждого рекламного канала в получение конверсий.