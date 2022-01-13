Метавселенные, забота о себе и соларпанк: Adobe Stock представил креативные тренды 2022 года

Аналитики Adobe Stock подготовили ежегодный прогноз визуальных и креативных трендов. Согласно ему, в 2022 году на фоне продолжающейся пандемии бренды снова будут уделять внимание таким ключевым темам, как комфорт и забота о себе.

На формирование трендов также будут влиять растущее принятие новой реальности — пользователи устали от негатива и тревожных новостей, они жаждут оптимизма. В Adobe Stock в наступившем году отмечают всплеск интереса к экологии, жизнеутверждающим иллюстрациям и многообразию культурных традиций в дизайне.

Визуальные тренды

Powerfully Playful: яркие, дерзкие цвета и анимированные элементы. С одной стороны, нужно показать радость, энтузиазм и надежду, с другой — упорство и решимость: продолжать идти и улыбаться перед лицом растущих проблем.

яркие, дерзкие цвета и анимированные элементы. С одной стороны, нужно показать радость, энтузиазм и надежду, с другой — упорство и решимость: продолжать идти и улыбаться перед лицом растущих проблем. The Centered Self: в условиях затянувшейся пандемии COVID-19 возвращение к привычной жизни сопряжено со стрессом, выгоранием и неуверенностью в себе. В таких условиях необходимо поддерживать своё ментальное здоровье и уметь правильно расставлять жизненные приоритеты.

Prioritize Our Planet: тренд отражает нарастающее желание противостоять разрушению окружающей среды. Потребители становятся всё более осведомлёнными в отношении возможной экологической катастрофы, а крупные бренды продолжают подчеркивать свою приверженность этим ценностям.

тренд отражает нарастающее желание противостоять разрушению окружающей среды. Потребители становятся всё более осведомлёнными в отношении возможной экологической катастрофы, а крупные бренды продолжают подчеркивать свою приверженность этим ценностям. In the Groove: движение как центральная тема в рекламных кампаниях даёт возможность ощутить телесность без необходимости непосредственного контакта. Удалённая работа социально дистанцировала людей, но визуальные эффекты позволяют оставаться чувственно связанными.

Тренды дизайна

Soft Pop — это тренд, определяемый мягкими, округлыми и изогнутыми формами. Его визуальные эффекты включают графику в стиле 3D-мультфильмов с объёмными шрифтам. Soft Pop свойственен игривое настроение и мягкие цвета.

— это тренд, определяемый мягкими, округлыми и изогнутыми формами. Его визуальные эффекты включают графику в стиле 3D-мультфильмов с объёмными шрифтам. Soft Pop свойственен игривое настроение и мягкие цвета. New Naturalism: эстетика тренда определяется модернизмом и возвышением органического. Визуальные эффекты вдохновлены процессным искусством, постминимализмом и жизнью в чистоте. Характерные палитры — чёрная, белая и терракотовая в сочетании с землистыми оттенками.

Heritage Craft: тренд прославляет креативное ремесло и культурное наследие, благодаря использованию в дизайне элементов народного творчества.

тренд прославляет креативное ремесло и культурное наследие, благодаря использованию в дизайне элементов народного творчества. Otherworldly Visions: тренд опирается творческую и прогрессивную альтернативную реальность, сочетая элементы афрофутуризма, соларпанка и эстетики вейпорвейва. В дизайне используются смягчённые цветовые градиенты, эфирные иллюстрации и оптические иллюзии.

Тренды моушн-дизайна

Metaverse Mix. Всё больше брендов вовлекаются в виртуальное пространство. По мере того как метавселенная становится основной концепцией и направлением, её основополагающая эстетика развивается, создавая связь между цифровым и физическим мирами.



Get Moving. Тенденция движения сопутствует визуальному тренду In the Groove. Она отражает огромную популярность танца и ритма.

Тенденция движения сопутствует визуальному тренду In the Groove. Она отражает огромную популярность танца и ритма. Dimensional Delights . По мере того как программное обеспечение для создания визуальных эффектов и анимации становится более доступным, дизайнеры работаю над новыми стилями анимации, 3D-рендеров и шаблонов графики движения.

. По мере того как программное обеспечение для создания визуальных эффектов и анимации становится более доступным, дизайнеры работаю над новыми стилями анимации, 3D-рендеров и шаблонов графики движения. Copy and Captions. Текст, подписи, субтитры — эти элементы безусловно необходимы для создания контента в 2022 году. Поскольку подавляющее большинство роликов в соцсетях потребляется без звука, добавление текста стало неотъемлемой частью создания успешных кампаний в Instagram, TikTok и Facebook. Кроме того, более приоритетной задачей для брендов стала доступность контента для людей с нарушением слуха.

В 2021 году Adobe Stock ключевым словом для описания визуальных и креативных трендов назвал «сострадание». Тогда эксперты представили прогноз о популярности психоделических принтов, градиентов и электронной музыки.