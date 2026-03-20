20.03.2026 в 12:40

Adobe: доверие к брендам напрямую зависит от качества дизайна

Половина британцев верит, что ИИ может заменить дизайнеров

Почти половина опрошенных считает, что искусственный интеллект способен либо полностью заменить дизайнеров, либо взять на себя их рутинные задачи. Более трети потребителей положительно относятся к дизайну, созданному с помощью ИИ, если он выглядит профессионально. К такому выводу пришел Adobe Express, опросивший 2,5 тыс. жителей Великобритании.

Согласно результатам опроса, качественный дизайн напрямую влияет на доверие к бренду: почти две трети респондентов (64%) заявили, что визуальное оформление играет ключевую роль при формировании доверия.

При этом 35% опрошенных выражают опасения, что использование ИИ может сделать бренды менее аутентичными. Особенно явно это прослеживается среди поколения Z: 31% представителей этой группы считают ИИ-дизайн «неподлинным», тогда как среди бэби-бумеров такого мнения придерживаются лишь 16%.

82% лидеров агентств уверены: молодые аудитории — поколения Z и миллениалы — положительно воспринимают рекламу, созданную при участии ИИ. Однако фактически этого мнения придерживаются лишь 45% самих потребителей. Этот разрыв подчеркивает растущее несоответствие между ожиданиями индустрии и реальным восприятием ИИ аудиторией.

Несмотря на настороженность потребителей, большинство рекламодателей все же активно применяют ИИ: по данным недавнего отчета IAB, 83% руководителей агентств используют технологии искусственного интеллекта в креативе, что на 60% больше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что мировая восприимчивость к рекламе достигла 57%. При этом различия между онлайн- и офлайн-рекламой стираются.

Юлия Топольская
Adobe
