Adobe: доверие к брендам напрямую зависит от качества дизайна

Почти половина опрошенных считает, что искусственный интеллект способен либо полностью заменить дизайнеров, либо взять на себя их рутинные задачи. Более трети потребителей положительно относятся к дизайну, созданному с помощью ИИ, если он выглядит профессионально. К такому выводу пришел Adobe Express, опросивший 2,5 тыс. жителей Великобритании.

Согласно результатам опроса, качественный дизайн напрямую влияет на доверие к бренду: почти две трети респондентов (64%) заявили, что визуальное оформление играет ключевую роль при формировании доверия.

При этом 35% опрошенных выражают опасения, что использование ИИ может сделать бренды менее аутентичными. Особенно явно это прослеживается среди поколения Z: 31% представителей этой группы считают ИИ-дизайн «неподлинным», тогда как среди бэби-бумеров такого мнения придерживаются лишь 16%.

82% лидеров агентств уверены: молодые аудитории — поколения Z и миллениалы — положительно воспринимают рекламу, созданную при участии ИИ. Однако фактически этого мнения придерживаются лишь 45% самих потребителей. Этот разрыв подчеркивает растущее несоответствие между ожиданиями индустрии и реальным восприятием ИИ аудиторией.

Несмотря на настороженность потребителей, большинство рекламодателей все же активно применяют ИИ: по данным недавнего отчета IAB, 83% руководителей агентств используют технологии искусственного интеллекта в креативе, что на 60% больше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что мировая восприимчивость к рекламе достигла 57%. При этом различия между онлайн- и офлайн-рекламой стираются.