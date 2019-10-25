Администрация Дербента разместила тендер на разработку бренда городского округа

Администрация городского округа Дербент ищет разработчика местного бренда, сообщается в документах закупки, размещенной на государственном сайте.

Заявки на участие в тендере можно подавать с 24 октября до 1 ноября текущего года. Аукцион будет проведен 7 ноября, первоначальная стоимость тендера составляет 9 718 500 рублей.

Победитель тендера должен будет провести комплексный анализ образа Дербента, описать конкурентные преимущества предложенной концепции бренда, предложить идеи по дальнейшему развитию идеи бренда. Подрядчик должен будет представить заказчику не менее трех вариантов концепции.

Документы закупки: Разработка бренд-бука, графических и вербальных решений бренда городского округа «город Дербент», а также рекомендаций по их применению осуществляется после согласования с муниципальным заказчиком концепции бренда городского округа «город Дербент».

Подрядчик должен будет разработать название, логотип и слоган бренда. Название бренда должно быть благозвучным, точным и ёмким, корректно переводиться на иностранные языки. Название бренда может состоять из нескольких слов или частей слов. В слоганах должны быть лаконичные и оригинальные девизы, раскрывающие привлекательность Дербента.

Победитель тендера должен представить муниципальному заказчику не менее трёх названий бренда, не менее трёх слоганов к каждому названию бренда на русском и английском языках в печатном и электронном виде в формате .pdf.

Бренд-бук должен содержать:

Базовые элементы:

Фирменный блок, корпоративные цвета, шрифты, система дизайна, стиль фотоизображений.

Корпоративные материалы:

Бланки, визитная карточка, бейдж, конверты, блокнот, папка, приглашение, пакет. Количество образцов деловой документации — не менее трёх дизайн-макетов каждого вида продукции.

Рекламные материалы:

Флаер, полоса А4, плакат А2, щит 6×3, перетяжка. Количество образцов рекламной продукции, разработанной «подрялчиком» — не менее трёх дизайн-макетов каждого вида продукции.

Оформление выставочного места:

Выставочный стенд, мобильная выставочная конструкция (roll-up), выставочная стойка. Подрядчик предоставляет не менее трёх вариантов оформления выставочного места.

Электронные материалы:

Презентация для MS PowerPoint (заглавная страница + 2 подстраницы). Подрядчик предоставляет три варианта дизайна-макета презентации.

Сувенирная продукция:

Перечень видов сувенирной продукции должен быть предоставлен подрядчиком на утверждение муниципальному заказчику. Количество образцов сувенирной продукции, разработанной подрядчиком — не менее трёх вариантов каждого вида. Разработанные образцы сувенирной продукции должны быть представлены в электронном виде в формате .pdf.

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