ADCR Awards 2022 представил шорт-лист конкурса

Клуб арт-директоров России сформировал список креативных работ, претендующих на победу в восьмом сезоне ADCR Awards 2022. Эксперты определили финалистов в рамках онлайн-голосования. Итоги конкурса подведут 13 октября, имена победителей будут представлены на официальном сайте. В этом году, по решению оргкомитета конкурса, традиционная церемония награждения не состоится из-за неэтичности развлекательного формата в текущей ситуации.

На звание лучших работ в сфере креатива, дизайна и рекламы претендуют:

Film & Audio

TV/Cinema Commercials

SLAVA — Не запрещай себе мечтать

СберМаркетинг — Так переводится забота. Переводы в страны СНГ

Креативная студия Яндекса “7.47” - Реклама, которая ничего не продает

Online Videos

SOCIALISTSocialist — Pomadella

SLAVA — Год в поиске x Манижа

СберМаркетинг — Так переводится забота. Переводы в страны СНГ

Film & Audio for non-profit/public service/NGO

Zebra Hero — Статья, которой нет (конкурсный проект выполнен для Заказчика, который является иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента).

Craft — direction, cinematography and editing

Креативная студия Яндекса “7.47” - Горнолыжные курорты в Поиске Яндекса

Zebra Hero — Статья, которой нет

SLAVA — Не запрещай себе мечтать

SLAVA — Год в поиске x Манижа

СберМаркетинг — Так переводится забота. Переводы в страны СНГ

Craft — music and sound

Zebra Hero — Статья, которой нет

SLAVA — Год в поиске x Манижа

Print & Outdoor

Service Design

Студия Артемия Лебедева — Навигация аэропорта Внуково

Interactive & Mobile

Social Media Campaigns

Сheil Russia — Samsung Neo QLED 8K. The Craziest Test Drive

Сheil Russia — Followers Production

Interactive campaigns

Grape — Language Buff

Interactive design

ONY — Сайт винодельни GALITSKIY & GALITSKIY

Only — Интерактивный музей Шарафа Рашидова

Charmer. Design Unit — Сайт музея современного искусства «Гараж»

Charmer. Design Unit — Сайт для музея-заповедника «Коломенское»

Design

Graphic Communication

DPG Russia — 10-летие Додо

Shuka Design — YaTalks — айдентика IT-конференции Яндекса

Suprematika — Dirol don't drop

Dotorg branding & digital — Психодрама `XX

Editorial Design

«Газпром нефть шельф» — Фотоальбом «Платформа»

Corporate Brand Identity

Depot branding agency — EPDA

Redo Bureau — Айдентика производителя посуды möwe

Depot branding agency — SlowMo

Shuka Design — МИФ — ребрендинг книжного издательства «Манн, Иванов и Ферберг»

Shuka Design — Lacy Bird — ребрендинг московской студии авторской флористики

Shuka Design — Grow Food — ребрендинг сервиса доставки еды по подписке

Shuka Design — Modicum — айдентика московского гастро-кафе

Shuka Design — Jiffy — ребрендинг сервиса доставки в Лондоне

Suprematika — Kitchen hotshop agency

Plenum — Carrots — сервис доставки еды

Plenum — MOEX — обновленная Московская биржа

Logotype

Shuka Design — Jiffy — ребрендинг сервиса доставки в Лондоне

Illustration

OTVETDESIGN — MANBOX

OTVETDESIGN — Дизайн упаковки ароматов для дома biblioteka aromatov

Photography

Яндекс Услуги — Клининг во имя любви

Packaging

Depot branding agency — Ryoshi

Depot branding agency — Klern

Depot branding agency — Байкал

Suprematika — Hello, Kiki

Анатолий Татауров, Федор Атласов, Марина Панфилова — Куркод

OTVETDESIGN — Уходовая косметика Le Santi с биотическим комплексом

Commersart — Nude seeds

Commersart — N A N A R fruit vodka

Typography

Dotorg branding & digital — Психодрама `XX

Design for non-profit/public service/NGO

Only — Интерактивный музей Шарафа Рашидова

Oxygen — Разработка бренда городского округа «город Дербент»

Yandex Magic Camp — Картонные медиа

Service Design

Plenum — Skypark — парк высотных приключений

Any other

Omsky — Календарь / визуальное исследование

ODB — Календарь Start of Something Better

Brand Experience

New use of media

SLAVA — Help the spammer

Grape — Language Buff

Grape — Последний слайд

Branded Spaces

СберМаркетинг — Майнкрафт

PR / Events for non-profit/public service/NGO

SETTERS — Статья, которой нет*

Social responsibility campaigns for commercial purpose

Yandex Magic Camp — Картонные медиа

Integrated & Innovation

Integrated Campaigns for commercial brands

Креативная студия Яндекса “7.47” - Туры в культуры

Integrated and Innovation for non-profit/public service/NGO

Blacklight — «Непослушные»: спецпроект о важности позитивных родительских убеждений

Branded Content

Креативная студия Яндекса “7.47” - Туры в культуры

Сheil Russia — Samsung Neo QLED 8K. The Craziest Test Drive

Best use of Technology

SLAVA — Help the spammer

Студия Артемия Лебедева — Коллаборация ИИ с Императорским фарфоровым заводом

Best use of data

Narrators creative agency — Симфония Нового подвига

Students

Communication Ideas

Даниил Морачев, Ольга Терентьева, Валерия Лопырева, Кирилл Козлов — Read To Work

Евгения Бережная — #безнеловкихпауз

Мария Смирнова — Одним движением

Ксения Савкина — Благолак

Ольга Гаврилова, Анастасия Пиденко, Дмитрий Комков — КвитоНомика

Алина Каримова, Кирилл Наседкин, Павел Илюк — BOOKLINE

Александра Лаврова, Варвара Маркина, Ольга Иванова, Эркин Газизов — Instagram (запрещённая в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России) Book Sticker

Алена Стром, Виктория Трубицина — Washing Powder For a Single Man

Graphic Design/Product Design

Алина Ломаева — Айдентика для фестиваля стекла «Сервант»

Евгения Бережная — Ethno Mehanika

Анастасия Максимова — Сеть книжных фондов Biblio Unity

Алиса Игнатьева — Скейт-парк «ГОРКИ»

Тимофей Кирин — Шоколадный фестиваль плитка

Мария Белозерова, Павел Губин — 911

Георгий Сапожков — Самый искренний компот

Ксения Овчинникова, Андрей Полухов — Heavy Milk

Young Creative

Communication ideas

Никита Шпотин, Мария Кузьмина, Анастасия Чернягина, Юлия Коровина, Роман Черников — Caring Scrubs

Graphic Design/Product Design

Давид Оганисян — CHILLI SAUCE