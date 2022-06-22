Оргкомитет конкурса ADCR Awards 2022 объявил имена председателей жюри

В этом году ADCR Awards проводится с целью объединения потенциала российских профессионалов, представления новых возможностей креативной мысли и поддержки агентств и независимых креаторов. Формировать жюри по направлению Design предстоит Евгении Струк, креативному директору Depot, судейскую команду блока категорий Advertising определит Антон Мельников, Chief Creative Officer emg, председателем в Young & Students снова выступит президент клуба и конкурса Александр Алексеев. Об этом Sostav рассказали в ADCR Awards.

По словам организаторов конкурса, жюри формируется из ведущих представителей российского креативного сообщества. Агентство emg устойчиво находится в топе креативных рейтингов в течение последних нескольких лет и регулярно демонстрирует экспертизу в креативе на различных индустриальных площадках, отмечают в ADCR Awards.

Антон Мельников, Chief Creative Officer emg: Фестиваль ADCR Awards — это тот конкурс, который фокусируется на идеях, арт-дирекшне и дизайне в рекламных кампаниях, и для меня особое удовольствие быть председателем жюри именно этого фестиваля. Сейчас индустрия переживает серьёзную трансформацию, у которой всегда есть разные стороны. Хорошей стороной является появление и развитие новых агентств, студий и независимых авторов. Поэтому в составе команды хочется видеть представителей самых разных креативных профи, которые делают классные настоящие, живые кейсы для реальных клиентов.

В прошлом году Евгения Струк оценивала работы участников в блоке Design. Новость о победе в голосовании оказалась крайне приятной.

Евгения Струк, креативный директор Depot Branding Agency: Во-первых, большое спасибо всем членам клуба арт-директоров за ваши голоса. Роль председателя жюри в этом году стала для меня большой неожиданностью, и чего скрывать, я очень этому рада! ADCR является знаковым фестивалем для российского дизайн-сообщества, и мы с командой жюри приложим все усилия, чтобы отметить самые достойные работы.

Система оценивания в новом конкурсном сезоне

Жюри Advertising проведет оценку работ: Film & Audio, Brand Experience, Integrated & Innovation, Interactive & Mobile (номинации по продвижению компаний в соцсетях).

Антон Мельников, Chief Creative Officer emg, председатель блока жюри Advertising: Во-первых, как я уже сказал, хочется видеть реальные работы, которые были воплощены в жизнь и помогли клиентам. Во-вторых, уникальные идеи, которых еще не было, чтобы я про себя подумал: «Почему эту кампанию придумал не я?». В-третьих, поскольку это ADCR Awards, мы точно будем обращать внимание на крутой экзекьюшн и крафт.

В Design будут оценены кейсы Print & Outdoor, Design, Interactive & Mobile, в продуктовых номинациях — сайты и приложения. Каждый блок будет представлен рабочей группой из тринадцати человек: креативных и арт-директоров ведущих рекламных и брендинговых агентств России.

Подход к оценке проектов юных креаторов был обновлен: теперь эксперты будут определять лучших в двух номинациях. В Students принимаются проекты от студентов и выпускников ведущих креативных школ, государственных университетов с профильными направлениями, в Young Creative — как реализованные, так и нереализованные кейсы от участников до 28 лет. В судейский блок войдут семь человек. Экспертами выступят кураторы ведущих российских креативных школ.

Александр Алексеев, президент клуба и конкурса Российского клуба арт-директоров: Председатель жюри ADCR Awards добровольно берётся выполнить почётную, но очень трудную задачу. Работа председателя — помочь профессиональному жюри выбрать лучшие работы дизайна и рекламы России. Для нашего жюри плюрализм мнений — это не просто вывеска, и поэтому председатель готов сидеть допоздна, приводя к соглашению порой очень конфликтные позиции. Все ради главной цели — показать миру высокие стандарты креативной индустрии, по Гамбургскому счёту. Поэтому председатели должны быть авторитетными и влиятельными, таких мы и выбрали, это здорово.

Приём работ на ADCR Awards продолжается до 25 августа. Следить за новостями проекта можно в официальном сообществе конкурса «ВКонтакте».