95% россиян покупают колбасу и сосиски

Доля россиян, которые покупают продукцию из переработанного мяса — сосиски и колбасу, составляет 95% по итогам первой половины 2024 года. Этот показатель не изменился за год, а средняя цена продукции увеличилась на 10%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования «Ромир».

Внутри категории лидером по доле выступают сосиски (27%), далее следуют вареная колбаса (24%), сырокопченая колбаса и деликатесы (по 13%), полукопченая колбаса (5%).

90% россиян покупают колбасу, а 43% - мясную гастрономию в нарезке. 86% предпочитают сразу упакованную продукцию. Основным каналом сбыта для этой категории являются магазины у дома и минимаркеты, на которые приходится 49% всех продаж мясной гастрономии.

Средний чек покупки продукции из переработанного мяса увеличился за год на 2,5%, а средняя цена — на 10%, достигнув 427 рублей за кг. Средний объем одной покупки при этом снизился на 7% и составил 481 г.

Эксперты подчеркнули, что категория переработанного мяса значительно увеличивает средний чек в продовольственном сегменте.

Ранее сообщалось, что правительство прорабатывает вопрос о появлении в России специальной маркировки продуктов питания с превышением калорийности и вредных веществ. К вредным продуктам, согласно рекомендациям ВОЗ, могут отнести мясные товары, сделанные при помощи соления, вяления, ферментации или копчения (в том числе колбаса и сосиски).