95% российских предпринимателей фиксируют негативные изменения в бизнесе

В начале 2026 года подавляющее большинство российских предпринимателей отмечают ухудшение ситуации в бизнесе по сравнению с 2025 годом: почти 95% фиксируют негативные изменения, а более 75% — значительные. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные опроса «Опоры России».

В начале года 68,7% опрошенных зафиксировали падение выручки. При этом по итогам 2025 года почти 45% предпринимателей-респондентов не получили прибыль или имели убытки, лишь у 55% бизнесменов были положительные финансовые результаты. Основными причинами называют рост налоговой нагрузки, снижение спроса и увеличение издержек.

Серьезное влияние оказали изменения в налоговом законодательстве: снижение порога выручки для применения упрощенной системы без НДС и отмена льгот по страховым взносам. Это вынуждает бизнес сокращать расходы, персонал и искать новые модели работы.

Так, более 5% опрошенных МСП уже заявили о фактическом прекращении своей деятельности. Только 23% респондентов уверены, что будут продолжать бизнес, а 18% предпринимателей оценивают свои шансы продолжать работу в 30% и менее.

Чтобы адаптироваться, компании оптимизируют процессы и переходят на другие налоговые режимы. Еще один способ адаптации к повышению фискальной нагрузки — повышение цен: это сделали 82,7% предпринимателей, причем более половины подняли расценки в пределах 20%. При этом большинству не удается полностью компенсировать рост затрат. 91,4% всех опрошенных предпринимателей говорят о росте затрат на поставки комплектующих и сырья.

Наиболее пострадавшие отрасли — бьюти-индустрия (об этом рассказали 80,2% респондентов), сфера стоматологии — 79,5%, техобслуживание (ТО) и ремонт автотранспортных средств — 75,9%. Там сильнее всего упали спрос и рентабельность, а также вырос теневой сектор. В целом эксперты прогнозируют возможное закрытие до трети малых и средних предприятий, что может привести к снижению конкуренции и росту цен.

Ранее Минфин направил в правительство пакет поправок в Налоговый кодекс, ориентированных на смягчение перехода малого и среднего бизнеса (МСБ) к новым налоговым условиям, вступившим в силу с 2026 года. Ведомство предлагает ввести механизм «плавной адаптации» по НДС для компаний и индивидуальных предпринимателей.