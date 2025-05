Восемь наград на Young Ones: как студенты mads громко заявили о себе на мировой арене

Фестиваль Young Ones — это как Канны для студентов. Придумать идею, упаковать ее в кейс, попасть в шорт-лист — уже огромная победа. Но в этом году студенты mads пошли дальше: взяли 3 серебра, 1 бронзу, 4 мерита. А сама школа оказалась в топ-15 креативных учебных заведений мира. На счету mads уже 65 международных наград и 44 попадания в шорт-лист. Их студенты регулярно побеждают на Young Ones и D&AD. Каждая из этих наград подтверждает: идеи, рождающиеся в mads, слышны в индустрии по всему миру. Этот год стал особенным. Их проекты попали на международную сцену — в прямом смысле. За каждым из них бессонные ночи, спринты, итерации, фидбэки и то самое письмо с темой «We are thrilled to announce». Команда mads рассказала Sostav, как это было и как курс «Концептуальное мышление» помогает побеждать.

Что такое Young Ones и почему это важно

Young Ones — один из самых престижных студенческих фестивалей. Проводится с 1986 года под крылом The One Show, одного из крупнейших креативных конкурсов в мире.

На фестиваль подаются топовые школы: Miami Ad School, Berghs, SCAD и другие. В этом году организаторы получили более пяти тыс. работ от студентов со всего мира. Пройти в финал — уже достижение. А награда — это серьезный шаг в сторону международной карьеры. Победа в Young Ones открывает путь в ведущие агентства, помогает получить визу таланта, усилить портфолио и уверено заявить о себе в глобальной индустрии.

Арина Авдеева, соосновательница mads и автор курса: Уровень янговских фестивалей ничем не уступает взрослым. Разница в том, что те уже реализованы, а у джуниорских работ еще впереди путь до реального запуска. Однако по идеям, подаче бордов и кейсов — отличий нет.

За каждой наградой — титанический труд: 7-часовые спринты, слезы и победы

Фестивальный модуль в mads максимально приближен к агентской реальности. Студенты узнают, как устроены конкурсы, по каким критериям оцениваются идеи, разбирают кейсы, слушают лекции.

Главное — практика. Креативные спринты становятся центром процесса. Здесь идеи проходят жесткую проверку: их доводят до нужного уровня, обсуждают, переписывают, дорабатывают — снова и снова.

Свят Килессо, главный куратор курса: Спринты требуют полной вовлеченности — иногда по 7 часов в день. Мы работаем над идеями, шлифуем детали, обсуждаем и переделываем. Это глубокий процесс, который многие студенты называют самым сильным опытом курса. Реальная работа и командный рост с вызовами.

У каждой команды есть креативный директор с опытом фестивальной работы. Он помогает максимально раскрыть идею, направляет и дает честный фидбэк. Эта поддержка остаётся за кадром, но без нее победы были бы невозможны.

Свят Килессо, главный куратор курса: Фестивальный модуль — это вызов. Ты работаешь в команде, учишься держать темп и стресс, создавать идею, которую заметит международное жюри. Победа — не просто признание, а серьезный плюс к портфолио и шанс выйти на глобальный уровень.

Работы победителей

#ProtectYourCookies

Награды:

2 Student Silver Pencil

Student Bronze Pencil

Команда: Александр Евский, Ольга Лапа, Алия Бекташева, Александра Тарабарина

Тьюторы: Александр Драбкин, Свят Килессо, Арина Авдеева

Зумеры проводят в интернете тысячи часов и почти всегда нажимают «принять cookies» не задумываясь. А ведь за этой кнопкой часто скрывается реальная угроза — ваши данные становятся уязвимыми. Команда предложила Subway взять на себя защиту цифровых куки и превратить кибербезопасность в полезную привычку.

Так появился Footlong — виджет, который напоминает чистить файлы cookie на телефоне и ноутбуке. Взамен он дает промокод на настоящее печенье от Subway. Простой обмен: интернет-безопасность — печенька в реальности.

Александра Тарабрина, студентка курса: Это была наша вторая работа. Идея появилась буквально в последние дни. Мы сомневались, были на износе, но инсайт оказался сильным и точным. Зумеры действительно не задумываются, что за куки они принимают. А мы нашли способ напомнить им с юмором и пользой.

Александр Драбкин, тьютор и креативный директор: Здесь отлично сработали все части идеи: бриф, продукт, неочевидная проблема, технология и копирайтинг. Конечно, пришлось потрудиться, но все сложилось. Очень горжусь ребятами такой победой. Особо хочу отметить команды, которые в этом году не получили награды. Их работы были сильными — просто жюри всегда учитывает немного удачи. Не останавливайтесь. В mads мы тоже шли к таким результатам не сразу. Главное — продолжать делать.

Wrong Way & Correct Way

Награда: Student Silver Pencil

Команда: Лилия Тагильцева, Мария Сычева, Екатерина Ежкова, Ассель Курманай, Жаслан Ашметов

Тьюторы: Илья Панфилов, Свят Килессо, Арина Авдеева

Вазелин когда-то был мастхэвом — настоящим лайфхаком в баночке. Потом он стал мемом. Команда решила вернуть ему репутацию и запустила провокационную кампанию «Wrong Way & Correct Way» — 101 реальный способ использования вазелина без фейлов и вызовов скорой.

Когда на почту пришло письмо со статусом Winner, никто не поверил. Через пару дней команда уже была в Нью-Йорке: документы, собеседование, билеты — и вперед. На сцене One Show — серебро, объятия, шампанское и видео на Таймс-сквер.

Лилия Тагильцева, студентка курса: Самым сложным было найти кадры и сделать саундтрек. Мы впервые генерили музыку в Suno и только на 157-й попытке поймали нужное настроение. Без кураторов Ильи и Свята этот кейс не состоялся. Фестиваль — настоящий марафон, где важна каждая деталь. Поддержка кураторов, которые были с нами круглосуточно, — бесценна. Если хочешь заявить о себе, этот модуль действительно стоит того.

Илья Панфилов, тьютор и креативный директор команды: Больше всего горжусь тем, что ребята не остановились на первом варианте. Искали, сомневались, переделывали — и в какой-то момент нашли те самые решение и форму подачи, которые привели к результату.

TagHack

Награда: Student Merit

Команда: Александра Соколова, Мария Карданова, Елизавета Степанова, Никита Ваулин

Тьюторы: Яр Зеленский, Свят Килессо, Арина Авдеева

Зумеры все чаще ходят не в масс-маркет, а в секонды — искать не просто одежду, а личные находки со смыслом. Там вещи бывают «с историей» и с дефектами. Но если знать пару лайфхаков, все можно оживить, в том числе с помощью вазелина.

TagHack превратил вазелин в героя апсайклинга. Команда взяла винтажную одежду и пришила бирки с советами, как убрать царапины с кожи, смягчить ткань, смазать молнию — все с помощью знакомой баночки. На обороте — QR-код на видеоинструкцию. В секондах появился спецрейл Vaseline Picks, а бренд запустил pop-up мастерские Vaseline Upcycle Studio.

Лиза Степанова, студентка курса: Сначала мы пытались работать с темой лимиток. Был вариант Vasefix box — как киндер-сюрприз с дефектной одеждой. На ревью Свят сказал: «Ребята, вы усложняете». Тогда мы пошли другим путем — в секонды, и это сработало.

Duolingo Friend Hunters

Награда: 2 Student Merit

Команда: Адель Махат, Аделя Ермакова, Жаркын Мурад, Рустем Попошев

Тьюторы: Илья Панфилов, Свят Килессо

Duolingo известен своей навязчивой совой, которая умеет напоминать о занятиях как никто другой. Но ее можно игнорировать. А вот друзей — сложнее.

Идея Friend Hunters — передать эту задачу близким. Приложение предлагает подключить друзей, которые разными смешными способами напомнят вернуться к урокам. Кампания превращает учебу в часть живого общения, а не рутину.

Аделя Ермакова, студентка курса: Когда мы начали разгонять идеи, поняли: сову Дуо легко проигнорировать, а друзей — нет. К тому же друзья любят пранковать друг друга, что мы и показали в работе. Наша идея в том, что сова Дуо зарекрутит ваших друзей, чтобы они разными смешными способами напоминали вернуться к урокам.

Perdue Tips

Награда: Student Merit

Команда: Анастасия Гаврикова, Марина Морина, Диана Ким, Гаяне Варданян

Тьюторы: Илья Панфилов, Свят Килессо, Арина Авдеева

Почему мы оставляем чаевые в кафе, даже если еда не понравилась, но редко благодарим себя за ужин дома?

#PerdueTips возвращает уважение к домашним поварам. Люди публикуют рецепты с продуктами Perdue в соцсетях и получают скидку 20%. Лучшие получают мерч, годовой запас курицы и шанс увидеть свой рецепт на упаковке.

Марина Морина, студентка концептинга mads: Сравнив кафе и домашнюю готовку, мы заметили важный момент. Когда готовишь дома, никто не оставляет чаевые — даже если постарался. А это тоже повод для благодарности.

За кулисами успеха

Победы на фестивалях начинаются задолго до подачи работы.

Первый шаг — модуль «Концептуальное мышление: как придумывать идеи». Здесь учатся строить логику концепта, прокачивают креативность, получают регулярный фидбэк и собирают портфолио — все через практику и поддержку креативных директоров.

Свят Килессо, главный куратор курса: Ребята, которые участвуют в фестивальном модуле и получают награды, обычно уже имеют базу — многие проходили курс «Концептинг: как придумывать идеи» перед этим. Фестивальный модуль не подходит новичкам, для них это может быть сложно. Обычно сюда приходят подготовленные студенты, часто после концептинга, и уже прокачанные участвуют в крупных фестивалях.

Следом — модуль «Концептуальное мышление: как выигрывать фестивали». Здесь вы участвуете в международных конкурсах, шлифуете свои идеи с ментором и получаете фидбэк от практиков. Даже если не победите, в вашем портфолио появится работа, которая будет говорить сама за себя.

Арина Авдеева, соосновательница mads и автор курса: Этот этап — менторская поддержка с акцентом на подготовку проектов для мировых фестивалей. Студенты учатся презентовать свои идеи и делают их конкурентоспособными. Умение готовить работы для конкурсов — важный профессиональный навык. Даже без побед опыт и кейсы в портфолио значительно повышают шансы на успех.

Твоя награда — следующий шаг

У студентов mads уже 65 наград и 44 шорта на международных фестивалях. Хотите так же? Начните с модуля «Как придумывать идеи», затем продолжите на «Как выигрывать фестивали».

