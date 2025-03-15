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15.03.2025 в 11:07

77% всех названий объектов в Москве и Санкт-Петербурге написаны кириллицей

В феврале Госдума в первом чтении одобрила закон об ограничении англицизмов

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Согласно закону, который в феврале в первом чтении одобрила Госдума, вывески, указатели и другие информирующие надписи в стране должны быть на государственном языке. Однако эти правила не будут распространяться на фирменные наименования и товарные знаки.

Аналитики геосоциального приложения для шеринга локации с друзьями Blink решили выяснить, какое количество названий в Москве и Санкт-Петербурге на сегодняшний день написано латиницей, а какое — кириллицей. Для анализа использовалась информация о зарегистрированных объектах из геосоциального приложения Blink, включая названия магазинов, кафе и ресторанов, офисов, компаний, государственных учреждений, пунктов выдачи, улиц и остановок.

Согласно исследованию, около 76% названий всех объектов в Москве и 78% названий в Питере написаны на кириллице. Только латиницу в названии имеют лишь 20% объектов в Санкт-Петербурге и 21,5% в Москве.

Самое часто встречающееся название на кириллице в Москве — «Пятерочка», а в Питере — «Красное&Белое». На латинице самым популярным в обоих городах стало название «Ozon».

Топ-5 самых распространенных названий Москвы:

  1. Ozon
  2. Пятерочка
  3. Горздрав
  4. Wildberries
  5. Авито

Топ-5 самых распространенных названий Санкт-Петербурга:

  1. Ozon
  2. Красное&Белое
  3. Пятерочка
  4. Магнит
  5. Wildberries

Наименования на русском и английском языках одновременно составляют примерно 1,9% от всех названий объектов в Санкт-Петербурге, в столице их количество едва превышает 2%. Самые популярные из них в Москве — «Суши Wok», «Азбука daily» и «ПЭК: Easyway». В северной столице результаты похожи — в топ-3 названий на двух языка вошли «Суши Wok», «ПЭК: Easyway» и «Токио-City».

Кроме того, были найдены названия, состоящие только из цифр. В Москве заведений с такими названиями нашлось около 0,5%, а в Санкт-Петербурге — всего 0,1%. Самые популярные из них — аптека «36.6» и ювелирный магазин «585».

Кто чаще использует кириллицу

  • По данным карты Blink, кириллицу в названии используют 95% всех супермаркетов — это преимущественно сетевые магазины, такие как «Пятерочка», «Дикси», «Магнит», «Лента», а также точки с названием «Продукты». При этом «Пятерочек» в Москве в 2,5 раз больше, чем в Питере;
  • Кириллицу использует большинство аптек — русскоязычных названий аптек в Москве в 43 раза больше, чем иностранных, а в Питере — в 105 раз;
  • Около 90% офисов выбирают название на русском языке;
  • Туристические агентства в Москве одинаково часто используют латиницу и кириллицу в названиях. А в Питере турагентства предпочитают русский язык в 2,3 раза чаще;
  • Кафе в Питере в 1,8 раз чаще используют кириллицу в названии, а в Москве — в 1,4 раза.

Кто чаще использует латиницу

  • Чаще всего латинские названия имеют пункты выдачи — в Москве пунктов с англоязычным названием в 4 раза больше, чем пунктов с названием на русском. А в Питере — в 4,7 раз больше;
  • Латиницей чаще называют магазины электронных сигарет и тату-салоны. В Питере магазины электронных сигарет в 5 раз чаще звучат по-английски, в Москве — почти в 3 раза. Тату-салоны используют латиницу чаще в 2,5 раза в обоих городах.
Blink
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