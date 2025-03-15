77% всех названий объектов в Москве и Санкт-Петербурге написаны кириллицей

Согласно закону, который в феврале в первом чтении одобрила Госдума, вывески, указатели и другие информирующие надписи в стране должны быть на государственном языке. Однако эти правила не будут распространяться на фирменные наименования и товарные знаки.

Аналитики геосоциального приложения для шеринга локации с друзьями Blink решили выяснить, какое количество названий в Москве и Санкт-Петербурге на сегодняшний день написано латиницей, а какое — кириллицей. Для анализа использовалась информация о зарегистрированных объектах из геосоциального приложения Blink, включая названия магазинов, кафе и ресторанов, офисов, компаний, государственных учреждений, пунктов выдачи, улиц и остановок.

Согласно исследованию, около 76% названий всех объектов в Москве и 78% названий в Питере написаны на кириллице. Только латиницу в названии имеют лишь 20% объектов в Санкт-Петербурге и 21,5% в Москве.

Самое часто встречающееся название на кириллице в Москве — «Пятерочка», а в Питере — «Красное&Белое». На латинице самым популярным в обоих городах стало название «Ozon».

Топ-5 самых распространенных названий Москвы:

Ozon Пятерочка Горздрав Wildberries Авито

Топ-5 самых распространенных названий Санкт-Петербурга:

Ozon Красное&Белое Пятерочка Магнит Wildberries

Наименования на русском и английском языках одновременно составляют примерно 1,9% от всех названий объектов в Санкт-Петербурге, в столице их количество едва превышает 2%. Самые популярные из них в Москве — «Суши Wok», «Азбука daily» и «ПЭК: Easyway». В северной столице результаты похожи — в топ-3 названий на двух языка вошли «Суши Wok», «ПЭК: Easyway» и «Токио-City».

Кроме того, были найдены названия, состоящие только из цифр. В Москве заведений с такими названиями нашлось около 0,5%, а в Санкт-Петербурге — всего 0,1%. Самые популярные из них — аптека «36.6» и ювелирный магазин «585».

Кто чаще использует кириллицу

По данным карты Blink, кириллицу в названии используют 95% всех супермаркетов — это преимущественно сетевые магазины, такие как «Пятерочка», «Дикси», «Магнит», «Лента», а также точки с названием «Продукты». При этом «Пятерочек» в Москве в 2,5 раз больше, чем в Питере;

Кириллицу использует большинство аптек — русскоязычных названий аптек в Москве в 43 раза больше, чем иностранных, а в Питере — в 105 раз;

Около 90% офисов выбирают название на русском языке;

Туристические агентства в Москве одинаково часто используют латиницу и кириллицу в названиях. А в Питере турагентства предпочитают русский язык в 2,3 раза чаще;

Кафе в Питере в 1,8 раз чаще используют кириллицу в названии, а в Москве — в 1,4 раза.

Кто чаще использует латиницу