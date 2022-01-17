77% топ-менеджеров ожидают улучшений экономической ситуации в этом году

Более трёх четвертей (77%) опрошенных PwC глав крупнейших мировых компаний ожидают, что состояние глобальной экономики в 2022 году улучшится. Также, согласно опросу, самой перспективной страной для роста выручки крупного бизнеса остаются США, увеличивая отрыв от Китая, приводит результаты исследования «Коммерсантъ».

Опрошенные упомянули ряд трудностей: рост цен, сбои в логистических цепочках, массовое увольнение сотрудников. При этом прогноз в общем оптимистичный: только 15% респондентов прогнозируют ухудшение ситуации в мировой экономике. В прошлом году в будущее смотрели с оптимизмом 76% руководителей — они ожидали ускорения темпов роста мирового ВВП.

В США при этом доля руководителей, ожидающих восстановления экономики, с прошлогоднего прогноза резко упала с 88% до 70%, в Китае — с 71% до 62%. Эти страны испытывают трудности с ростом экономики на фоне инфляции, сбоев в поставках и пузырей на рынке недвижимости. Менее оптимистичные ожидания в Китае могут быть связаны с изменением демографической картины и структурной безработицей, а в США — с ростом числа увольнений и досрочных выходов на пенсию, отметили в PwC.

Однако руководители компаний из разных стран мира рассчитывают преимущественно на американский рынок: 41% респондентов считает США самой перспективной для роста бизнеса в этом году (в опросе 2021 года об этом заявили 35% опрошенных). Оценка Китая по этому критерию осталась почти на том же уровне — 27% (в прошлом году показатель составил 28%).

Среди главных опасностей этого года — киберриски (их назвали 49% опрошенных) и угрозы для здоровья (48%). Макроэкономической нестабильностью обеспокоены 43% респондентов. В прошлом году почти столько же (42%) опрошенных назвали в качестве одной из ключевых опасностей чрезмерное регулирование экономики, а пандемию — 52%.

В финансовом секторе киберрисков опасаются 59%, в промышленности — 40%, а в потребительском сегменте — 39%. Рисками для здоровья обеспокоены сильнее всего в гостиничном и досуговом бизнесе (75%), а изменение климата назвали 49% опрошенных в сфере энергетики, ресурсов и ЖКХ — это на 15% выше, чем в промышленности.