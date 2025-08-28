66% пользователей стриминговых сервисов предпочитают смотреть рекламу, чтобы не платить за подписку

66% пользователей стриминговых сервисов предпочитают смотреть рекламу, экономя $4−5 на ее отключении. Несмотря на усталость от рекламы, большинство потребителей воспринимают ее как достойную цену за просмотр видеоконтента. Об этом сообщает Merca со ссылкой на данные Statista

61% пользователей отмечают, что частые просмотры одних и тех же рекламных роликов заглушают желание совершить покупку. 76% респондентов заинтересованы в получении более таргетированной рекламы, а 65% предпочитают, чтобы она основывалась на контексте просматриваемого ими контента, а не на их личной истории просмотров.

Чрезмерное повторение рекламы в потоковых сервисах не только раздражает зрителей, но и может нанести вред восприятию бренда — пользователи мысленно отключаются от рекламируемого сообщения и даже формируют негативное отношение к рекламируемому бренду.

Зрители стали более восприимчивы к рекламе, связанной с потребляемым ими контентом. Продакт-плейсмент или интеграция продукта в сериалы и фильмы получает одобрение у 59% опрошенных. Они считают такой формат не только менее навязчивым, но и позволяющим ассоциировать бренд с позитивным повествовательным контекстом, что непременно повышает к бренду лояльность.

На основе полученных данных Statista дала рекламодателям рекомендации: