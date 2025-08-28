Sostav.ru

28.08.2025 в 15:25

66% пользователей стриминговых сервисов предпочитают смотреть рекламу, чтобы не платить за подписку

При этом более 60% заявили о необходимости улучшить ее качество

66% пользователей стриминговых сервисов предпочитают смотреть рекламу, экономя $4−5 на ее отключении. Несмотря на усталость от рекламы, большинство потребителей воспринимают ее как достойную цену за просмотр видеоконтента. Об этом сообщает Merca со ссылкой на данные Statista

61% пользователей отмечают, что частые просмотры одних и тех же рекламных роликов заглушают желание совершить покупку. 76% респондентов заинтересованы в получении более таргетированной рекламы, а 65% предпочитают, чтобы она основывалась на контексте просматриваемого ими контента, а не на их личной истории просмотров.

Чрезмерное повторение рекламы в потоковых сервисах не только раздражает зрителей, но и может нанести вред восприятию бренда — пользователи мысленно отключаются от рекламируемого сообщения и даже формируют негативное отношение к рекламируемому бренду.

Зрители стали более восприимчивы к рекламе, связанной с потребляемым ими контентом. Продакт-плейсмент или интеграция продукта в сериалы и фильмы получает одобрение у 59% опрошенных. Они считают такой формат не только менее навязчивым, но и позволяющим ассоциировать бренд с позитивным повествовательным контекстом, что непременно повышает к бренду лояльность.

На основе полученных данных Statista дала рекламодателям рекомендации:

  • Контролируйте частоту показов, чтобы избежать перенасыщения и негативного восприятия.
  • Разнообразьте креативы, предлагая различные вариации рекламы, чтобы поддерживать интерес.
  • Делайте ставку на контекст, прослеживайте взаимосвязь между контентом и рекламой, а не на данные просмотров пользователей.
  • Интегрируйте форматы, такие как продакт-плейсмент и упоминания бренда в шоу и сериалах.
  • Измеряйте пользовательский опыт, выходящий за рамки конверсии, чтобы оценить влияние на восприятие бренда.
Юлия Топольская
