63% россиян покупают товары собственных марок ретейлеров

Товары собственных торговых марок (СТМ) становятся все более привычной частью покупок россиян. Так, в январе 2026 года товары СТМ регулярно или время от времени покупали 60% опрошенных, а к июлю их доля выросла до 63%, следует из данных РОМИР.

Главными критериями при выборе СТМ остаются цена и качество — их назвали 89% и 74% респондентов соответственно. Для 51% важен состав продукта. При этом россиянам также важно, чтобы товары соответствовали их системе жизненных ценностей. Среди критериев важным для 78% является безопасность, 76% — надежность, а 69% — справедливость, которая подразумевает в том числе понятное соотношение цены и качества.

Чаще всего россияне покупают под СТМ продукты повседневного спроса. В июле лидерами стали молочная и кисломолочная продукция и сыры — их за предыдущие три месяца приобретали 39% опрошенных. Далее идут средства гигиены (34%), бакалея (32%), товары для уборки дома (23%), а также колбасные изделия и мясные деликатесы (21%).

По словам директора по работе с клиентами РОМИР Анастасии Сидориной, для товаров регулярного семейного потребления рациональный выбор тесно связан с доверием, безопасностью и надежностью. Поэтому дальнейший рост СТМ будет зависеть от того, смогут ли ретейлеры поддерживать стабильное качество, прозрачный состав и понятное соотношение цены и характеристик продукта.

Ранее аналитики выяснили, что первое впечатление потребителей о бренде не является окончательным и может существенно меняться. Так, 74% опрошенных заявили, что их мнение о компании или супермаркете улучшилось после повторной покупки.