62% опрошенных водителей выбирают авто по наличию в нем современных технологий

62% опрошенных россиян говорят, что технологии играют значительную роль при выборе автомобиля. 17% респондентов называют влияние небольшим. Для 21% инновации не являются важным критерием выбора. Об этом говорится в исследовании «Сбера» и Rambler&Co, которое есть в распоряжении Sostav.

56% интервьюируемых не хотят дополнительно платить за наличие современных технологий в авто и считают, что они должны входить в базовую стоимость машины. Из тех, кто готов на траты ради повышения технологичности, 26% согласны вложить до 200 тыс. руб., 12% — от 200 до 500 тыс. руб., 6% — от 500 тыс. руб.

Самыми востребованными у россиян технологиями стали системы безопасности (их наличие принципиально важно для 20% опрошенных), парковочные системы с датчиками (15%), встроенные навигационные системы и системы отображения информации (12%), круиз-контроль (11%). Также в список вошли системы помощи водителю и камеры кругового обзора (по 10%), подключение смартфона к мультимедийной системе авто (7%). Мнения 15% респондентов распределились между системами автономного вождения, дистанционного и голосового управления, встроенных мультимедийных возможностей для пассажиров.

Опрошенные также рассказали об отношении к быстроразвивающимся на международном рынке технологиям, а также перспективным проектам, которые пока не получили широкого распространения. 15% респондентов хотели бы иметь возможность удаленного управления автомобилем через мобильное приложение. 23% проявляют интерес к технологии, но пока опасаются несанкционированного доступа к машине через приложение.

11% интервьюируемых готовы воспользоваться преимуществами беспилотных технологий. 26% относятся к подобным разработкам позитивно, но опять же для личного использования хотят бóльших гарантий безопасности.

Самыми ожидаемыми технологиями опрошенные называют водородные (21%) и летающие авто (17%), системы распознавания водителей и дисплеи дополненной реальности с проекцией на лобовое стекло (по 12%). 35% скептически относятся к инновациям и не верят в их массовое внедрение в ближайшие годы.

В опросе участвовали свыше 55 тыс. человек.