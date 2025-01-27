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27.01.2025 в 06:10

5Post займется ввозом товаров из Китая

Ранее компания свернула проект по доставке товаров из Европы

Принадлежащий X5 Group сервис 5Post, свернув проект по доставке в Россию товаров из Европы, решил переключиться на Китай. Сервис доставки планирует ввозить товары по заказу частных лиц, сообщает «Коммерсант».

В X5 Group подтвердили изданию запуск нового проекта, добавив, что для 5Post трансграничная доставка станет «одним из фокусов развития». В настоящее время компания ищет сотрудников, которым предстоит заняться подключением к сервису новых партнеров из КНР.

Новую услугу компания запускает после того, как в конце прошлого года приостановила работу проекта 5post.market. Через этот сервис российские покупатели заказывали доставку товаров ушедших из РФ брендов. Проект мог закрыться из-за проблем с трансграничными платежами.

У 5Post более 5 тыс. постаматов и 100 пунктов выдачи заказов по всей России. В январе—сентябре 2024 года число заказов у сервиса увеличилось на 75% год к году, до 33 млн.

Эксперты предупреждают, что новый проект 5Post может столкнуться с рядом проблем, включая сложности с трансграничными платежами и высокой конкурентной средой.

По данным CDEK.Shopping, число заказов импортной одежды и обуви в 2024 году увеличилось на 47% год к году. При этом почти треть одежды и обуви из-за границы российские покупатели заказали из Китая.

X5 Group 5Post
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