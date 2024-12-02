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02.12.2024 в 11:35

Х5 Group приостановила работу сервиса по доставке товаров из-за рубежа

Платформа функционировала примерно полгода

Логистическая компания 5post, входящая в состав X5 Group (владельца сетей «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик»), прекратила работу сервиса по выкупу и доставке товаров из-за рубежа 5post.market. Сейчас на сайте сервиса нет ничего, кроме кнопки, которая ведет на партнерский сайт 4Partners. На это обратил внимание портал Shopper’s.

В службе поддержки дропшиппинг-сервиса 4Partners сообщили, что 5post.market приостановил свою деятельность несколько месяцев назад. Коммерческий директор 5Post Кирилл Халиповский подтвердил изданию временную приостановку проекта, однако не уточнил, возобновится ли работа сервиса в будущем.

X5 представила пилотный проект 5post.market в марте 2024 года. Через сервис можно было заказывать обувь Zara, H&M, New Balance, Calvin Klein и других брендов, ушедших из России, а также БАДы, парфюмерию, косметику и бытовую технику.

Партнером 5Post по доставке и выкупу товаров выступала компания 4Partners, пояснил Shopper’s её коммерческий директор Денис Алябушев. 4Partners предоставила интернет-витрину на собственном программном обеспечении для запуска 5post.market. «Именно поэтому сейчас на его сайте стоит заглушка со ссылкой на сайт 4Partners», — добавил Алябушев.

Аналитик Data Insight Сергей Семко отметил, что X5 Group поздно вступила в конкуренцию на рынке трансграничной торговли, уступив позиции Ozon Global и Cdek.Shopping. Кроме того, на решение о закрытии сервиса могло повлиять снижение порога беспошлинной торговли в апреле 2024 года.

Х5 Group 4Partners 5post.marke
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