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18+
14.01.2025 в 07:20

Заказы одежды и обуви из-за рубежа продолжили рост

Почти треть импорта пришлась на Китай

Число заказов импортной одежды и обуви в 2024 году увеличилось на 47% год к году. При этом почти треть одежды и обуви из-за границы российские покупатели заказали из Китая, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные CDEK.Shopping.

Так, по итогам прошлого года на Китай пришлось 29% заказов товаров категории fashion. Это на 19,3 п. п. больше, чем в позапрошлом году. На втором месте — США с долей в 24,5%, или на 13,5 п. п. меньше год к году.

Гендиректор Fashion Consulting Group (FCG) Анна Лебсак-Клейманс подтверждает рост заказов из-за рубежа одежды и обуви со стороны российских потребителей, несмотря на то что с апреля 2024 года норма беспошлинного ввоза товаров для физлиц сократилась с €1 тыс. до €200.

В FCG полагают, что на рост интереса к продукции из Китая влияют гибкость и оперативная адаптация местных поставщиков под российский спрос, привлекательные цены, а также политическое и экономическое сближение КНР и РФ в целом.

По данным Ассоциации компаний интернет торговли, весь объем российской интернет-торговли за январь—ноябрь 2024 года достиг 7,9 трлн руб., из этой суммы пока только 241 млрд руб., или 3% от общего оборота рынка, приходится на трансграничную торговлю.

Маркетплейс
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