«585*ЗОЛОТОЙ» и MOSKVA PRODUCTION победили на Workspace Digital Awards 2025

23 апреля 2025 года были объявлены итоги международной премии в сфере диджитал — Workspace Digital Awards. По результатам голосования жюри, креативное видеопродакшн-агентство MOSKVA PRODUCTION, победило в двух номинациях: № 1 место в категории «Видео» и № 3 место в категории «SMM и PR» с рекламным роликом для ювелирной сети «585*ЗОЛОТОЙ» при участии Павла Деревянко.

С целью воссоздать сказочные миры команда видеопродакшна использовала CG-технологии — ролик на 80% создан с их помощью.

Итоговое видео было впервые запущено на орбитальном ТВ в декабре 2024 года. Совокупно за 2 месяца кампании в СМИ и ТГ-каналах вышло порядка 200 публикаций о новом ролике «585*ЗОЛОТОЙ» с охватом более 4,8 млн. В социальных сетях бренда охваты публикаций о кейсе составили более 320 тыс. человек, при этом ролик увидели 100 тыс. пользователей.

Знание рекламы бренда «585*ЗОЛОТОЙ» выросло на 47% среди целевой аудитории — мужчин и женщин от 25 до 54 лет. Также знание рекламы выросло среди всей аудитории: прирост составил 46%. Знание самого бренда «585*ЗОЛОТОЙ» выросло среди мужчин и женщин от 25 до 54 лет на 31%. Ролик стал частью планируемого запуска новой айдентики «585*ЗОЛОТОЙ».

Виктория Ливенская, исполнительный директор «585*ЗОЛОТОЙ»: Мы не просто сделали очередной рекламный ролик. Этой победой мы доказали, что ювелирный бренд может себе позволить быть дерзким, громким и горячим, и при этом оставаться элегантным. Потому что золото любит не только блеск, но и характер.