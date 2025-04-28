Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

JetStyle — digital agency

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
28.04.2025 в 11:50

«585*ЗОЛОТОЙ» и MOSKVA PRODUCTION победили на Workspace Digital Awards 2025

Реклама с фантазийным сюжетом отсылает к вселенным Гарри Поттера и Властелина колец

23 апреля 2025 года были объявлены итоги международной премии в сфере диджитал — Workspace Digital Awards. По результатам голосования жюри, креативное видеопродакшн-агентство MOSKVA PRODUCTION, победило в двух номинациях: № 1 место в категории «Видео» и № 3 место в категории «SMM и PR» с рекламным роликом для ювелирной сети «585*ЗОЛОТОЙ» при участии Павла Деревянко.

С целью воссоздать сказочные миры команда видеопродакшна использовала CG-технологии — ролик на 80% создан с их помощью.

Итоговое видео было впервые запущено на орбитальном ТВ в декабре 2024 года. Совокупно за 2 месяца кампании в СМИ и ТГ-каналах вышло порядка 200 публикаций о новом ролике «585*ЗОЛОТОЙ» с охватом более 4,8 млн. В социальных сетях бренда охваты публикаций о кейсе составили более 320 тыс. человек, при этом ролик увидели 100 тыс. пользователей.

Знание рекламы бренда «585*ЗОЛОТОЙ» выросло на 47% среди целевой аудитории — мужчин и женщин от 25 до 54 лет. Также знание рекламы выросло среди всей аудитории: прирост составил 46%. Знание самого бренда «585*ЗОЛОТОЙ» выросло среди мужчин и женщин от 25 до 54 лет на 31%. Ролик стал частью планируемого запуска новой айдентики «585*ЗОЛОТОЙ».

Виктория Ливенская, исполнительный директор «585*ЗОЛОТОЙ»:

Мы не просто сделали очередной рекламный ролик. Этой победой мы доказали, что ювелирный бренд может себе позволить быть дерзким, громким и горячим, и при этом оставаться элегантным. Потому что золото любит не только блеск, но и характер.

Кирилл Христенко, генеральный директор MOSKVA PRODUCTION:

Победа в Workspace Digital Awards является важной вехой в развитии MOSKVA PRODUCTION. Если 7 лет назад мы начинали исключительно с HR-роликов, сегодня создаем ТВ-рекламу для крупных брендов, и главное — получаем от них поддержку наших креативных идей. Такое встречное движение брендов и агентств говорит не только о высоком уровне работы конкретного продакшна, но и об открытости корпоративного рынка к переменам. При этом развитие технологий: CG, VFX, AI, и других полезных инструментов, — упрощает создание креативов и способствует развитию индустрии.

585/Золотой Moskva Production Workspace Digital Awards 2025 Workspace Digital Awards
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Фестивали
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.