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02.04.2025 в 13:05

5% российских компаний системно используют ИИ при подборе кадров

Нейросети позволяют почти вдвое сократить время на поиск специалиста

На сегодняшний день 5% компаний в России системно используют искусственный интеллект (ИИ) при подборе сотрудников. Раньше у HR уходило на поиск специалиста около месяца, сейчас, благодаря нейросетям, — почти в два раза меньше времени. Об этом пишут «Известия».

Нейросеть ищет подходящих кандидатов в базах резюме, соцсетях и на профессиональных платформах и составляет топ специалистов, опираясь на их опыт и навыки. Соискатели проходят тестовые задания, ИИ сравнивает их и выбирает специалиста для проведения собеседования.

Сервисы ИИ-рекрутинга эффективны в ретейле, логистике, телекоммуникациях, производстве, а также в гостинично-ресторанном бизнесе и банковском секторе. Такие сервисы уже внедрили «Лаборатория Касперского», «Яндекс» и другие компании.

ИИ помогает эйчарам не только искать кандидатов и организовывать встречи, но и структурировать описания вакансий, суммировать результаты собеседований.

Эксперты полагают, что принятие окончательных решений о найме должно оставаться за рекрутером или менеджером, т. к. для корректной оценки кандидата нужно живое общение, знание внутренних процессов в компании и понимание потребности команд.

Ранее стало известно, что в 2024 году 54% российских компаний из топ-300 внедрили искусственный интеллект хотя бы в одну функцию в бизнес-процессах.

Кадры нейросети искусственный интеллект
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