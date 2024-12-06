Едят, отдыхают или общаются с коллегами: как россияне проводят обеденный перерыв

Чаще всего россияне едят на обед вторые блюда — так ответили 39% участников опроса. Ещё 29% респондентов в основном питаются горячими супами, 15% опрошенных выбирают лёгкие салаты и закуски, а каждый десятый соотечественник предпочитает готовую выпечку. Таковы результаты совместного исследования сервисов «Купер» и «Работа.ру». Аналитики компаний выяснили, какие блюда россияне предпочитают есть на обед и как относятся к дневному перерыву в рабочее время (результаты есть в распоряжении Sostav).

Согласно данным опроса, доставка готовых блюд также пользуется популярностью: 9% респондентов заказывают на обед фастфуд из кафе и ресторанов, а 6% опрошенных выбирают готовые комбо-ланчи. Лишь 3% участников опроса перекусывают снеками или блюдами азиатской кухни. Менее всего популярны блюда быстрого приготовления — их едят на обед 2% опрошенных, столько же участников выбирают вегетарианскую еду. Ещё 10% россиян признались, что вообще пропускают обед.

Аналитики «Купера» узнали, какие конкретно блюда выбирали россияне на обед осенью 2024 года. В категории супов в доставке лидирует борщ, следом идет куриная лапша, третье место у сырного супа. Среди горячих блюд первое место занимает плов, второе и третье — макароны по-флотски и гречка с куриным филе. В сегменте готовой выпечки фаворитами россиян стали круассаны и осетинские пироги. В числе самого популярного фастфуда на обед лидирующие позиции занимают наггетсы и картофель фри, на втором месте — шаурма.



Как показало исследование, обед для россиян — не только время приема пищи. Больше половины (65%) респондентов назвали обеденное время возможность отдохнуть и зарядиться энергией, восполнить силы. 44% опрошенных ценят перерыв за то, что могут остаться наедине с собой, а 17% — за общение с коллегами в неформальной обстановке.



Кроме этого, аналитики «Работы.ру» выяснили, как россияне выбирают время для обеда: 9% стараются уходить на перерыв во второй половине дня, а 4%, напротив, предпочитают первую половину. При этом больше трети опрошенных — 39% — отметили, что обедают в одно и то же время. 24% респондентов принимают пищу в часы, отведенные работодателем. Каждый пятый трапезничает когда придется.