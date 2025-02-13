43% российских брендов открылись за рубежом

Российские владельцы франшиз наращивают свое присутствие за границей. Так, к концу 2024 года почти 43% российских брендов открыли свои заведения за рубежом с привлечением партнеров. Годом ранее этот показатель не превышал 31%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса Franshiza.ru.

По данным опроса, 34% респондентов хотели бы выйти на рынки Узбекистана, Белоруссии и Казахстана, около 9% рассматривают для развития такие «дружественные» страны, как ОАЭ, Турцию и Китай. Около 17% опрошенных франчайзеров готовы рассмотреть и другие страны, если там найдутся заинтересованные в развитии бизнеса местные партнеры.

Предпринимателей чаще всего развивают бизнес с привлечением местных партнеров в Белоруссии, Узбекистане, Казахстане, Киргизии, Армении и других государствах, сохраняющих тесные экономические связи с РФ.

Эксперты отмечают, что за рубежом большим спросом пользуются российские франшизы продуктового ритейла, общепита, в том числе малоформатных кофеен. Сдерживает развитие бизнеса отсутствие короткого трансграничного логистического плеча.

Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман считает, что в постсоветских странах местные предприниматели предпочитают российские франшизы из-за узнаваемости этих брендов — им не придется дополнительно тратиться на рекламную кампанию.

Ранее сообщалось, что рынок франчайзинга сейчас заметно растет и внутри России. За 2024 год спрос на франшизы вырос примерно на четверть.