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06.02.2025 в 06:10

Спрос на франшизы увеличился на четверть

Больше всего пользуются спросом франшизы продуктовых ретейлеров

За 2024 год спрос на франшизы вырос примерно на четверть. Активнее всего приобретаются франшизы магазинов сетевых ретейлеров, интерес к открытию пунктов выдачи заказов снижается. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным «Авито», спрос на франшизы за год увеличился на 26%. При этом спрос на готовый бизнес снизился на 9% год к году. В компании связывают это с тем, что приобретение франшизы обычно предполагает меньший бюджет, чем действующей компании. Так, в 2024 году покупка готового бизнеса обходилась в среднем в 2 млн руб., а паушальный взнос составил 1 млн руб.

В TopFranchise называют спрос «стабильным», а во Franshiza.ru говорят об увеличении продаж на 14%. Эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская говорит, что активность на рынке франшиз во второй половине прошлого года была ниже, чем в первой: на рынок начал сильнее давить рост ключевой ставки, в результате 23% франчайзеров отметили снижение спроса на свой продукт.

25% спроса сформировали франшизы ретейлеров — спрос на продуктовые магазины за год вырос на 39%. Летом прошлого года продуктовая сеть «Магнит» предложила франшизу, формат которой предусматривает передачу франчайзи прав на использование бренда и бизнес-модели. «Пятерочка», в свою очередь, запустила продажу действующих магазинов по франшизе — она предложила партнерам выкупать торговые точки, требующие реконструкции.

Общепит — второе по популярности направление франшиз, но его доля за последний год сократилась на 3 процентных пункта, до 15%. Значительный прирост спроса за год показали франшизы, связанные с бабл-ти. В вендинговом сегменте прирост составил 52%. Интерес предпринимателей к франшизам пунктов выдачи заказов за год сократился на 23%, а к франшизам медицинских услуг, связанных с применением капельниц, увеличился на 49% за год.

франшиза
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