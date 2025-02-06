Спрос на франшизы увеличился на четверть

За 2024 год спрос на франшизы вырос примерно на четверть. Активнее всего приобретаются франшизы магазинов сетевых ретейлеров, интерес к открытию пунктов выдачи заказов снижается. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным «Авито», спрос на франшизы за год увеличился на 26%. При этом спрос на готовый бизнес снизился на 9% год к году. В компании связывают это с тем, что приобретение франшизы обычно предполагает меньший бюджет, чем действующей компании. Так, в 2024 году покупка готового бизнеса обходилась в среднем в 2 млн руб., а паушальный взнос составил 1 млн руб.

В TopFranchise называют спрос «стабильным», а во Franshiza.ru говорят об увеличении продаж на 14%. Эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская говорит, что активность на рынке франшиз во второй половине прошлого года была ниже, чем в первой: на рынок начал сильнее давить рост ключевой ставки, в результате 23% франчайзеров отметили снижение спроса на свой продукт.

25% спроса сформировали франшизы ретейлеров — спрос на продуктовые магазины за год вырос на 39%. Летом прошлого года продуктовая сеть «Магнит» предложила франшизу, формат которой предусматривает передачу франчайзи прав на использование бренда и бизнес-модели. «Пятерочка», в свою очередь, запустила продажу действующих магазинов по франшизе — она предложила партнерам выкупать торговые точки, требующие реконструкции.

Общепит — второе по популярности направление франшиз, но его доля за последний год сократилась на 3 процентных пункта, до 15%. Значительный прирост спроса за год показали франшизы, связанные с бабл-ти. В вендинговом сегменте прирост составил 52%. Интерес предпринимателей к франшизам пунктов выдачи заказов за год сократился на 23%, а к франшизам медицинских услуг, связанных с применением капельниц, увеличился на 49% за год.