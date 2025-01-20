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20.01.2025 в 07:20

40% россиян увольнялись с работы в порыве эмоций

Только 6% пожалели о принятом решении

41% россиян рассказали, что увольнялись с работы под влиянием сильных эмоций. Чаще всего это было связано с чувством обиды или разочарованием. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные опроса «Работа.ру».

Чувство обиды на несправедливое отношение перед увольнением испытывали 57% опрошенных, 52% - разочарование в работе или компании. 36% опрошенных указывают на стресс и выгорание как на причины ухода, а чувство гнева на начальство или коллег сыграло роль в увольнении для 34% респондентов.

Большинство (78%) россиян, уволившихся в порыве эмоций, спустя некоторое время подтверждают правильность своего решения. 8% все еще сомневаются в своей правоте и только 6% жалеют о принятом в эмоциональном состоянии решении. Для 26% результаты оказались позитивными, в то время как 12% оценили их как негативные.

Ранее сообщалось, что 34% зумеров собираются сменить работу в 2025 году. В прошлом году работу сменили 45% молодых сотрудников, а 17% из них признались, что сделали это несколько раз.

Увольнения
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