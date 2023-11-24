Российские власти выделят почти 4 млрд рублей на гранты научным центрам в сфере ИИ

До конца текущего года правительство отберёт шесть научно-исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта (ИИ) для предоставления им грантов на разработку прикладных решений. На их финансирование власти выделят около 4 млрд руб. Об этом на конференции AI Journey сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, заявление которого приводит «Интерфакс».

В конце октября 2023 года стартовала вторая волна отбора исследовательских центров для получения грантов на разработку прикладных ИИ-решений с привязкой к приоритетным отраслям экономики. «Эти центры также займутся обучением отраслевых специалистов, формированием индустриальных дата-сетов, фреймворков», — сказал вице-премьер, добавив, что отбор продлится до 25 ноября.

Чернышенко напомнил, что первые шесть центров, которые исследуют сильный ИИ, системы доверенного ИИ и этические аспекты применения ИИ, были отобраны в 2021 году. На гранты для этих организаций было направлено более 7 млрд руб.

«До конца года мы определим ещё не менее шести дополнительных победителей второй волны, которые получат дополнительную государственную поддержку. На эти цели мы предусмотрели почти 4 млрд руб.», — заявил вице-премьер.

После завершения второй волны отбора в России будет не менее 12 опорных центров исследования ИИ мирового уровня. «Между опорными центрами первой и второй волны будет связка, что даст <…> синергетический <…> эффект и объединение научной базы наших университетов и, по сути дела, перекрёстное взаимоопыление и взаимообогащение результатами, которых они достигли уже за время работы», — отметил Чернышенко.

Вице-премьер также напомнил, что по поручению президента РФ использование ИИ станет обязательным для компаний, которые хотят получить субсидии из федерального бюджета. Применение ИИ бизнесом для получения субсидий протестируют в 2024 году. В эксперименте примут участие компании с выручкой свыше 800 млн руб.

По словам Чернышенко, в 2022 году объём российского рынка ИИ вырос примерно на 18% и превысил 650 млрд руб. Более 1 тыс. российских компаний ведут разработки в области ИИ, создано более 90 исследовательских центров, которые проводят исследования в сфере ИИ, указал вице-премьер.

Ожидается, что Россия к 2030 году войдёт в пятёрку стран — мировых лидеров по основным метрикам ИИ, благодаря применению новых технологий она увеличит свой ВВП на 6%. «Прирост к ВВП в 2030 году может составить около 11,2 трлн руб.», — озвучил прогноз Чернышенко.