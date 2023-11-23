Применение ИИ бизнесом для получения субсидий протестируют в 2024 году

Использование искусственного интеллекта (ИИ) станет обязательным для всех компаний, которые хотят получать субсидии из федерального бюджета. Подход будут тестировать в 2024 году. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, его слова приводит ТАСС.

В тесте примут участие предприятия, годовая выручка которых больше 800 млн руб. и которые работают в приоритетных отраслях экономики.

О том, что для получения господдержки бизнес обяжут внедрять искусственный интеллект, стало известно в октябре. Новая мера коснётся средних и крупных компаний.

Внедрять ИИ в свои бизнес-процессы предстоит получателям 13 мер господдержки в сферах промышленности, транспорта, сельского хозяйства и здравоохранения.