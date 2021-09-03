Страховка от шуток, перевернутые календари и каверы о главном: подборка активаций к 3 сентября

3 сентября — насыщенный день в России… особенно с тех пор, когда песня Михаила Шифутинского стала народным мемом. Нужно успеть перевернуть календарь (что и сделало большинство брендов), посмотреть на костры рябин и не сойти с ума от повторения этих действий. Sostav собрал подборку из тематических активаций, а также самые оригинальные твиты пользователей по этому инфоповоду.

«Сбер» показал страдания от мемов про 3 сентября

«Юмор должен лечить душу, а не калечить ее. Помогите тем, кто устал от мемов 3 сентября. Пора идти дальше и искать новые темы для шуток. Будьте выше этого вместе со «Сбером»», — сообщает закадровый голос ролика и предлагает прослушать плейлист в приложении «СберЗвук», в котором точно не будет того самого трека.

«Тинькофф» перевернул календарь в мобильном приложении

Клиенты банка в своих «тратах» могли увидеть чудеса календаря, которые точно случаются лишь раз в году.

Delivery Club показал карту с Шифутинским

Курьер Михаил уже в пути — у него для вас ежегодная порция мемов.

Ozon продавал справочник по переворачиванию календаря

Маркетплейс тоже не остался в стороне от флешмоба — бренд предложил пользователям приобрести бесценный товар.

Burger King перевернул меню

«Наш шеф-повар Игорь очень хотел перевернуть календарь, но пока перевернул лишь рецептуру бургеров», — сообщила сеть ресторанов в своем аккаунте в Instagram. Позиции из меню тоже получили отзеркаленные названия.

Сам Михаил Шифутинский в этот знаменательный день стал главным героем нескольких интеграций — например, певец сообщил о начале нового сезона шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале» и анонсировал суперпремьеры на МУЗ-ТВ.

Ознакомиться с подробностями кейса МУЗ-ТВ можно здесь.

На своей странице в Instagram исполнитель главного хита сентября опубликовал забавный клип — записать поздравление с днем рождения 3 сентября ему помог Денис Клявер.

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