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15.05.2025 в 08:00

Рекламный сбор могут направить на поддержку VK и «Яндекса»

Ряд ресурсов из возможного списка сами являются распространителями рекламы

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Минцифры подготовило предварительный список информационных ресурсов, которые смогут получить господдержку за счет 3%-ного сбора от доходов за распространение интернет-рекламы. В перечень вошли: yandex.ru, «Дзен», 2ГИС, VK Видео и ряд других крупных сервисов. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники.

Кроме того, списке есть принадлежащие VK сервисы Mail.ru, Vk.com, «Одноклассники», RuStore, принадлежащий «Газпром-Медиа» видеосервис Rutube, сервис «Литрес», платформа «Честный знак», портал «Госуслуги». Также внесен Единый реестр интернет-рекламы и Специализированная платформа раскрытия детальных сведений об отраслевых программных продуктах (russoft.ru).

В Минцифры пояснили изданию, что в перечне получателей средств — информационные ресурсы. «При этом говорить о том, какие конкретно, пока рано, список может быть изменен. Окончательное решение по включению ресурсов в перечень будет принимать правительство», — подчеркнули в министерстве.

В предварительном списке получателей — «наши национальные чемпионы, и наша задача сделать их лидерами на глобальном рынке», сказал зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. Участники рынка в свою очередь считают, что целесообразно расширить список за счет малых и средних рекламных платформ, чтобы избежать монополизации финансирования.

Другой собеседник издания отметил, что ряд ресурсов из возможного списка сами являются распространителями рекламы, то есть они будут платить сборы в общий «котел», но потом сами же их получать. При этом некоторые ресурсы могут выводить часть своих де-факто рекламных доходов из-под действия закона — в частности, под сбор не подпадает реклама в виде продвижения сайтов в поисковой выдаче.

Напомним, 1 апреля 2025 года вступили в силу поправки к закону «О рекламе», по которому распространители онлайн-рекламы должны отчислять в федеральный бюджет 3% от дохода за свои услуги. По словам президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова, отрасль не поддерживала инициативу по сбору и не поддерживает ее до сих пор.

3% сбор
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