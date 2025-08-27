20% российских компаний внедряют персональные соцпакеты для сотрудников

Российские компании все активнее внедряют персональные социальные пакеты для сотрудников. По данным аналитиков it-компании в сфере фитнеса и wellness «Фитмост» и сервиса HH.ru, 20% опрошенных компаний уже интегрировали такие льготы или планируют сделать это в ближайшее время. Результаты опроса есть в распоряжении Sostav.

Авторы исследования отмечают рост интереса к нестандартным формам поддержки персонала, выходящим за рамки классического ДМС. Наиболее популярными «льготами» после ДМС остаются образовательные программы — их предоставляют более 40% компаний. На втором месте — гибридный график работы, который предлагают более 30% работодателей. Системы компенсации занятий спортом интегрированы примерно в 20% компаний.

По данным аналитиков, с каждым годом все больше работодателей смотрят в сторону расширения классического пакета ДМС и внедрения персональных систем. Так, 20% работодателей либо уже интегрировали их, либо планируют это сделать в ближайший год.

Однако 80% компаний пока не внедряют персональные соцпакеты, объясняя это сложностью организации и отсутствием четкой механики действий. Среди барьеров HR называют ограниченный бюджет (более 40% компаний) и сложности с перегруженностью запросами и подбором контента пакетов (20%).

При выборе льгот работодатели ориентируются на стоимость сервисов (70%) и их актуальность для сотрудников (59%). В числе приоритетов на ближайший год — образование (26%), ипотека и кредиты (24%) и спортивные программы (23%).

Персонализация соцпакетов находит отклик и у работников: более 30% считают, что это повышает моральный дух и командный дух в компании.

В исследовании приняли участие свыше 100 компаний из более чем 25 отраслей экономики.