18 ноября в Москве пройдёт третий форум Investment Leaders

Российский фондовый рынок штормит, экономика переживает противоположные настроения, а бизнес дискутирует о привлекательных инвестиционных секторах. «Жёсткая посадка» в новую экономическую реальность снизила риск-аппетиты. В то время как большинство инвесторов пребывают в состоянии «зима близко», переведя свои активы в режим ожидания, находятся и те, кто считает непредсказуемость «золотым веком», способным принести феноменальную прибыль участникам торгов. Вопрос, какие инвестиционные стратегии принесут ожидаемый доход на фоне оттока иностранных конкурентов и смещения фокуса с внешних рынков на внутренний, станет главной темой обсуждения предстоящего третьего Форума Investment Leaders, который состоится 18 ноября 2023 года в Soluxe Hotel Moscow. Об этом Sostav рассказали представители форума.

Форум Investment Leaders стал традиционным местом встречи лидеров мнений. В этом году будет организовано пять параллельных залов, где соберутся 1,5 тыс. инвесторов и более 200 экспертов рынка. Управляющие компании, брокеры, эмитенты, регуляторы, эксперты-практики, аналитики, авторы Telegram-каналов выступят перед лицом своих инвесторов. Топ-менеджеры крупных компаний соберутся, чтобы обсудить инвестиционный потенциал российской экономики и рассказать про свой вклад в развитие бизнеса и финансирование социально значимых проектов.

Константин Петров, генеральный директор «ВТБ Регистратор»: После закрытия иностранных рынков инвесторы активно ищут возможности инвестирования на внутреннем рынке. Инвесторам и компаниям, привлекающим инвестиции, стоит рассмотреть такие инструменты, как инвестиционные и финансовые платформы, благодаря которым инвестор может выбирать и инвестировать в проекты, а компании — привлекать капитал, не отвлекаясь от развития бизнеса. Об этом мы и расскажем на форуме.

Главные темы форума:

«Балансируй, властвуй, продавай: стратегии доходности фондового рынка»;

«Большой Барьерный миф: комплексы защитных мер для частных инвестиций»;

«Почти как Твиттер: чего можно ждать от венчурных инвесторов в 2024 году?»;

«Между Сциллой и Харибдой: как соблюсти интересы миноритариев и мажоритариев и выйти на IPO»;

«Облачный Эльдорадо: криптозолото, доступное каждому»;

«Homo Investicus — человек финансово грамотный: тренд 21 века».

«Интерес частных инвесторов к фондовому рынку вновь возрождается. Для компаний, планирующих свое размещение, это открывает новые перспективы», — подчёркивают организаторы.

Михаил Автухов, заместитель председателя правления, глава «CIB Совкомбанка»: Российский фондовый рынок становится всё более привлекательным для привлечения финансирования, в том числе через IPO. Если раньше процедура IPO была очень дорогостоящим инструментом привлечения акционерного капитала, который был доступен только крупнейшим компаниям, то сейчас на IPO могут выйти и средние по размеру компании из многих секторов экономики. Эта тенденция, безусловно, сделает наши компании более открытыми, прозрачными и эффективными, а наш финансовый рынок будет и дальше расти, не опираясь на внешние рынки капитала.

Пока часть инвесторов готовится к параду IPO, другие предпочитают зарабатывать на облигациях.

Евгений Жорнист, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал»: Риски дальнейшего повышения ключевой ставки остаются высокими, что не может не оказывать давление на долговой рынок. Однако усилия регулятора по сдерживанию инфляции должны принести результат. Стабилизация инфляции вблизи таргета позволит в перспективе снизить ставки, что благоприятно скажется на ценах облигаций. С этой точки зрения текущие доходности на рынке в среднесрочной перспективе выглядят очень привлекательно для инвесторов.

«Жёсткие условия требуют появления на рынке новых инструментов и предложений. Одним из инструментов пристального внимания экспертов становятся финансовые платформы», — рассказали представители форума.

Евгений Наумов, CFA, директор «НФК-Сбережения»: Лавинообразный рост интереса населения к облигациям требует новых подходов к их продажам. Финансовые платформы могут совершить революцию на этом рынке. В 2023 году на платформах появились выпуски, существенно отличающиеся по условиям от биржевых. Какие преимущества дают эмитентам и инвесторам финансовые платформы, потеснят ли они биржевую торговлю — мы расскажем на форуме 18 ноября!

О том, что происходит на российском рынке и ждать ли новых потрясений, можно будет узнать от экспертов на форуме.

В числе компаний-участников: Московская Биржа, «Первая», «Альфа-Капитал», «БКС Мир инвестиций», «ТКБ Инвестмент Партнерс», «РВМ Капитал», «ВТБ Регистратор», Whoosh, Positive Technologies, «Самолет», «Ред Софт», CarMoney, МФК «Лайм-Займ», «НФК-Сбережения», «Мосгорломбард», «Зарубежнефть», Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

Форум будет интересен как профессиональным, так и начинающим инвесторам, предпринимателям и управленцам. Участников ждут выступления в формате TED-talks, мастер-классы от инвесторов, дегустации от партнёров, инвест-комьюнити и закрытая after-party в кругу топ-менеджеров и звёздных гостей.

Программа форума и регистрация доступны на сайте. По промокоду SOSTAV20 действует скидка 20%.