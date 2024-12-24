В Госдуме предложили закрепить в законодательстве норму о выплате 13-й зарплаты

Правительству России предложили закрепить в Трудовом кодексе норму об обязательной выплате работодателями 13-й зарплаты сотрудникам перед Новым годом. С такой инициативой выступили в Госдуме, сообщает ТАСС.

Сейчас в законодательстве закреплено право компании материально поощрять сотрудников, в том числе выплачивать 13-ю зарплату. Но многие организации отказываются от таких выплат работникам по итогам года.

Закрепление в законодательстве нормы о 13-й зарплате повысит мотивацию работников и производительность труда, позволит им купить подарки к Новому году и организовать детский и семейный отдых на праздники.

Ранее сообщалось, что компании стали реже повышать зарплаты. В 2024 году 58% опрошенных работодателей увеличили зарплаты своим сотрудникам, в 2023 году показатель составлял 68%.