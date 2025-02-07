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07.02.2025 в 07:20

10% релокантов вернулись в Россию

Более четверти меняли зарубежную страну проживания во время эмиграции

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Около 10% россиян, покинувших страну в 2022−2023 годах, вернулись в Россию. Всего в 2022 году Россию могли покинуть около 650 тыс. человек, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные РАНХиГС.

Аналитики опросили 3459 человек, которые уехали из России после начала спецоперации и находились за границей минимум три месяца подряд.

Более четверти вернувшихся в Россию респондентов (26,7% опрошенных) меняли зарубежную страну проживания во время эмиграции. Причем почти в половине (46,8%) случаев такие респонденты переезжали в другие государства минимум два раза. 64% остались в той же стране, в которую изначально релоцировались.

Чаще всего опрошенные эмигранты уезжали сначала в Грузию (15,5%), Казахстан (10,5%), Армению (9,9%), Израиль (8,4%), Турцию (8,3%), Германию (5,7%) и Сербию (4,6%). Чаще всего из Грузии, Армении, Казахстана и Турции они уехали жить в другое государство.

В 2022 году Минцифры отмечало, что 80% уехавших IT-специалистов продолжают работать в российских компаниях. Это около 100 тысяч сотрудников.

релокант
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