Фархад Кучкаров, Айк Симонян: «Когда это кончится?»

16 ноября 2023 года в Москве прошла торжественная церемония награждения победителей Red Apple в рамках НРФ’7. Директор по стратегии Depot Фархад Кучкаров и основатель и руководитель креативного агентства из Армении Doping Айк Симонян стали частью деловой программы.

На мероприятии спикеры подняли актуальные вопросы для индустрии и обсудили: