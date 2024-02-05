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Обучение / Брендинг 05.02.2024 в 14:50

Фархад Кучкаров, Айк Симонян: «Когда это кончится?»

Эксперты поговорили о брендинге

Depot Depot

16 ноября 2023 года в Москве прошла торжественная церемония награждения победителей Red Apple в рамках НРФ’7. Директор по стратегии Depot Фархад Кучкаров и основатель и руководитель креативного агентства из Армении Doping Айк Симонян стали частью деловой программы.

На мероприятии спикеры подняли актуальные вопросы для индустрии и обсудили: 

  • изменения в армянской и российской рекламе;
  • участие в креативных фестивалях;
  • почему так мало стратегов;
  • почему никто не хочет идти в рекламу; 
  • в чём разница между поколениями в креативных индустриях и многое другое.

После церемонии Симоньян и Кучкаров продолжили обсуждение важных тем в гостях у Depot. 

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