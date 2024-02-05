Фархад Кучкаров, Айк Симонян: «Когда это кончится?»

16 ноября 2023 года в Москве прошла торжественная церемония награждения победителей Red Apple в рамках НРФ’7. Директор по стратегии Depot Фархад Кучкаров и основатель и руководитель креативного агентства из Армении Doping Айк Симонян стали частью деловой программы.
На мероприятии спикеры подняли актуальные вопросы для индустрии и обсудили:
- изменения в армянской и российской рекламе;
- участие в креативных фестивалях;
- почему так мало стратегов;
- почему никто не хочет идти в рекламу;
- в чём разница между поколениями в креативных индустриях и многое другое.
После церемонии Симоньян и Кучкаров продолжили обсуждение важных тем в гостях у Depot.
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