Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.
Дизайн сайта - Liqium
18+
Реклама. Рекламодатель ООО «Гоу Мобайл» erid 2W5zFGkdnP2
Агентству Go Mobile 9 лет. Много ли, мало ли… но для нас целая эпоха. Маленький стартап стал полноценным партнером для брендов и их мобильных приложений. На этом не хочется останавливаться, мы продолжаем развиваться, чтобы делать индустрию лучше, давать клиентам рост, а нашим сотрудникам — развитие. В рамках этого спецпроекта мы с редакцией Sostav и нашими партнерами расскажем об истории агентства и его работе сейчас.
Go Mobile — это агентство полного цикла в сегменте маркетинга мобильных приложений с концепцией Mobile 360. Здесь клиенты могут доверить специалистам весь путь пользователя — от первой рекламы до повторной покупки: стратегию продвижения, data‑driven UA, ретаргетинг, ASO, performance-креативы, production, аналитику, UX/UI.
Go Mobile занимается маркетингом мобильных приложений с 2016 года, когда мобайл только начал расти. Поэтому агентство хорошо понимает, с какими проблемами и задачами сталкиваются разные маркетинговые команды, и помогает добиваться поставленных целей через построение глубоких партнерских отношений.
Помимо этого для in-house команд Go Mobile может предоставить доступ к рекламным кабинетам, провести аудит и дать практические рекомендации, как улучшить рекламные кампании. Агентство берет на себя все задачи мобильного маркетинга, чтобы клиенты фокусировались на продукте.
«Я убеждена: работа должна ставить перед нами новые вызовы, быть интересной, приносить пользу и результат, а также помогать достигать личных целей. Стремление делать свою работу лучше каждый день — не прихоть работодателя, а показатель того, что ты находишься в правильной команде и движешься в верном направлении».
Иван Акимов
Руководитель отдела привлечения пользователей «Циан»
«Поздравляю наших друзей из Go Mobile — людей, которые в мобильной рекламе так давно, что первый таргет делали на пользователей с кнопочными телефонами и до сих пор общаются гифками. Ребята, на вас хочется повесить табличку “стандарт рынка”. Спасибо, что держите индустрию, KPI и мое чувство юмора в тонусе».
Дмитрий Карманов
ex. Digital Director Burger King
«Поздравляю Go Mobile с днем рождения! Я часто задумываюсь: что, если бы я делал свое агентство, каким бы оно было? Какую команду я бы хотел видеть? Какое позиционирование и айдентика была бы у моего агентства?
Так вот, очень многие вещи, которые я считаю абсолютно правильными с точки зрения ведения бизнеса, — есть в Go Mobile, от команды очень молодых и талантливых ребят, которые не боятся предлагать и делать новое, до образцового и экологичного клиентского сервиса, которого не хватает очень многим агентствам и площадкам.
Большаков Василий
Вице-президент по маркетингу, бренду и клиентскому опыту компании БКС
«Поздравляю Go Mobile — бесспорного лидера рынка мобильной рекламы — с днем рождения! Ваши инновации, профессионализм и яркие результаты вдохновляют всю отрасль. Желаю вам еще больше масштабных кампаний, крутых идей и, конечно, рекордного роста! Пусть каждый новый год будет еще успешнее предыдущего. С праздником!»
Татьяна Гусаковская
Руководитель отдела продвижения в цифровой среде «М.Видео-Эльдорадо»
«Сотрудничество с Go Mobile — это партнерство, прошедшее проверку временем, сложными задачами, чередой кризисов и трудных побед, вышедшее на уровень чуткого взаимопонимания, когда не нужны лишние слова и созвоны. Благодарим команду Go Mobile за ориентированность на наши бизнес-цели, оперативность и глубокое погружение в любую задачу и простые человеческие отношения».
в нашем офисе можно будет пообщаться лично со старой и новой командой Go Mobile на вечеринке в честь дня рождения для клиентов и партнеров.
Пишите вашему менеджеру Go Mobile,
чтобы узнать все подробности.