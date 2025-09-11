Дмитрий Карманов ex. Digital Director Burger King

«Поздравляю Go Mobile с днем рождения! Я часто задумываюсь: что, если бы я делал свое агентство, каким бы оно было? Какую команду я бы хотел видеть? Какое позиционирование и айдентика была бы у моего агентства?

Так вот, очень многие вещи, которые я считаю абсолютно правильными с точки зрения ведения бизнеса, — есть в Go Mobile, от команды очень молодых и талантливых ребят, которые не боятся предлагать и делать новое, до образцового и экологичного клиентского сервиса, которого не хватает очень многим агентствам и площадкам.