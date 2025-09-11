Sostav.ru

Реклама. Рекламодатель ООО «Гоу Мобайл» erid 2W5zFGkdnP2

>

gomobile

отмечает 9 лет

Агентству Go Mobile 9 лет. Много ли, мало ли… но для нас целая эпоха. Маленький стартап стал полноценным партнером для брендов и их мобильных приложений. На этом не хочется останавливаться, мы продолжаем развиваться, чтобы делать индустрию лучше, давать клиентам рост, а нашим сотрудникам — развитие. В рамках этого спецпроекта мы с редакцией Sostav и нашими партнерами расскажем об истории агентства и его работе сейчас.

О нас

Go Mobile — это агентство полного цикла в сегменте маркетинга мобильных приложений с концепцией Mobile 360. Здесь клиенты могут доверить специалистам весь путь пользователя — от первой рекламы до повторной покупки: стратегию продвижения, data‑driven UA, ретаргетинг, ASO, performance-креативы, production, аналитику, UX/UI. 

Go Mobile занимается маркетингом мобильных приложений с 2016 года, когда мобайл только начал расти. Поэтому агентство хорошо понимает, с какими проблемами и задачами сталкиваются разные маркетинговые команды, и помогает добиваться поставленных целей через построение глубоких партнерских отношений. 

Помимо этого для in-house команд Go Mobile может предоставить доступ к рекламным кабинетам, провести аудит и дать практические рекомендации, как улучшить рекламные кампании. Агентство берет на себя все задачи мобильного маркетинга, чтобы клиенты фокусировались на продукте.

Go Mobile сегодня

>80%
средний NPS клиентов
№1
в рейтингах AdIndex Digital Index (2024 — «Продвижение приложений/CPI»), Perfomance Marketing Awards (2024 — «Лучшее мобильное агентство») и «Рейтингах Рунета» (2025 — «Мобильная стратегия» и «Реклама в мобильной среде»)
11.09.2025
ждем вас на флагманской конференции
Mobile 2025. Reboot!
Елена Никитина
Елена Никитина
CEO Go Mobile

«‎Я убеждена: работа должна ставить перед нами новые вызовы, быть интересной, приносить пользу и результат, а также помогать достигать личных целей. Стремление делать свою работу лучше каждый день — не прихоть работодателя, а показатель того, что ты находишься в правильной команде и движешься в верном направлении».

МНЕНИЕ РЫНКА

Иван Акимов

Иван Акимов

Руководитель отдела привлечения пользователей «Циан»

«Поздравляю наших друзей из Go Mobile — людей, которые в мобильной рекламе так давно, что первый таргет делали на пользователей с кнопочными телефонами и до сих пор общаются гифками. Ребята, на вас хочется повесить табличку “стандарт рынка”. Спасибо, что держите индустрию, KPI и мое чувство юмора в тонусе».

Дмитрий Владимирович

Дмитрий Карманов

ex. Digital Director Burger King

«Поздравляю Go Mobile с днем рождения! Я часто задумываюсь: что, если бы я делал свое агентство, каким бы оно было? Какую команду я бы хотел видеть? Какое позиционирование и айдентика была бы у моего агентства?
Так вот, очень многие вещи, которые я считаю абсолютно правильными с точки зрения ведения бизнеса, — есть в Go Mobile, от команды очень молодых и талантливых ребят, которые не боятся предлагать и делать новое, до образцового и экологичного клиентского сервиса, которого не хватает очень многим агентствам и площадкам.

Большаков Василий

Большаков Василий

Вице-президент по маркетингу, бренду и клиентскому опыту компании БКС

«Поздравляю Go Mobile — бесспорного лидера рынка мобильной рекламы — с днем рождения! Ваши инновации, профессионализм и яркие результаты вдохновляют всю отрасль. Желаю вам еще больше масштабных кампаний, крутых идей и, конечно, рекордного роста! Пусть каждый новый год будет еще успешнее предыдущего. С праздником!»

Татьяна Гусаковская

Татьяна Гусаковская

Руководитель отдела продвижения в цифровой среде «М.Видео-Эльдорадо»

«Сотрудничество с Go Mobile — это партнерство, прошедшее проверку временем, сложными задачами, чередой кризисов и трудных побед, вышедшее на уровень чуткого взаимопонимания, когда не нужны лишние слова и созвоны. Благодарим команду Go Mobile за ориентированность на наши бизнес-цели, оперативность и глубокое погружение в любую задачу и простые человеческие отношения».

МАТЕРИАЛЫ СПЕЦПРОЕКТА

Как мы начинали: взгляд фаундера
29 августа

в нашем офисе можно будет пообщаться лично со старой и новой командой Go Mobile на вечеринке в честь дня рождения для клиентов и партнеров.

Пишите вашему менеджеру Go Mobile,
чтобы узнать все подробности.

И конечно же, с нетерпением ждем всех на ежегодной флагманской конференции Mobile 2025.Reboot. До встречи!

О конференции
