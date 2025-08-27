Реклама. Рекламодатель ООО «Гоу Мобайл» erid 2W5zFGjPudS

Go Mobile сегодня: взгляд топ-менеджмента

Елена Никитина,

CEO Go Mobile

Когда я вспоминаю свой первый год в агентстве, перед глазами — драйв, асапы и задачи без готовых ответов. Мы брались за все и учились на ходу. Настоящий дух стартапа.



За девять лет мы выросли в агентство с глубокой экспертизой и сильной репутацией. Сегодня Go Mobile — это партнер по мобильному маркетингу. И это не просто красивый лозунг. Мы осознанно выстраиваем такой формат сотрудничества, где обе стороны растут вместе: делимся знаниями, проводим стратегические сессии, придумываем новые методологии и механики, тестируем гипотезы и делаем исследования — чтобы результаты клиентов становились лучше, индустрия становилась прозрачнее, а мы росли как бизнес.



Конечно, за 9 лет многое изменилось. Менялись люди, команды, обстоятельства. Но главное — нам удалось сохранить наш драйв, любознательность, горящие глаза, желание показывать результат и получать удовольствие от процесса.



Команда, люди — большая ценность Go Mobile. Каждый, кто был частью агентства эти 9 лет, внес вклад в то, какими мы стали сегодня, и я очень благодарна за это. Для меня команда — это еще и опора, вдохновение. Вижу большой потенциал в нашей команде сегодня и уверена, что вместе мы сможем взять новые вершины.

Мы усовершенствовали подход «единая точка входа» к концепции Mobile 360: компании, для которых приложение — ключевой digital-актив, могут доверить нам все задачи вокруг него. В Go Mobile для этого выстроены отдельные линии экспертиз. Сегодня мы на пороге нового этапа — выйти за рамки агентской модели и превратиться в компанию с продуктовым ядром, где соединяются перформанс-маркетинг, аналитика, креатив и AI-решения. Наша цель — создавать продукты и сервисы, которые ускоряют рост приложений и делают его предсказуемым.



Для команды это новые компетенции и горизонты. Для клиентов — новые инструменты роста и подходы. Для меня — уверенность, что мы движемся вперед, сохраняя дух, с которого все начиналось.

Дарья Горелова,

коммерческий директор Go Mobile

Я пришла в Go Mobile в эпоху после ковида, когда бизнесы стали активно продвигать мобильное приложение, а мы как агентство начали выигрывать очень крупных клиентов. В теории нам было понятно, как развивать enterprise, но на практике все оказалось куда сложнее: мы были инфраструктурно не готовы к большим клиентам, а клиенты требовали от нас большие команды, как в web-перформанс агентствах, аналитические дэшборды и годовые медиапланы. С того момента и началась наша перестройка со стартапа в полноценного партнёра по продвижению мобильного приложения.



Интересно наблюдать, как менялся рынок мобайла и мы вместе с ним — за эти 9 лет, мы выстроили кастомные аналитические решения, разработали свои подходы к оценке инкрементальности. Сейчас Go Mobile — это в первую очередь про эффективность для бизнеса.



Недавно мы анализировали наш клиентский портфель — последнего крупного клиента мы теряли больше 2 лет назад, а средний LTV больше 4 лет. Мне кажется, что такие результаты достигаются исключительно классной командой, желанием быть лучшим в своем деле.



По результатам теста Gallup на определение сильных сторон, у большинства сотрудников в топе «достигаторство» и «признание». С одной стороны, такие штуки — бич нашего поколения, а с другой стороны — позволяют добиваться крутых результатов, поэтому Go Mobile всегда был и будет про людей, которым не все равно.



В этом году произошли перестановки в составе команды: новые специалисты быстро вошли в работу и уже за три месяца смогли оптимизировать внутренние процессы, показав отличные результаты. Большая часть нынешних сотрудников выросла внутри агентства и хорошо знакома с его культурой и задачами. Таким образом, несмотря на кадровые изменения, мы продолжаем движение вперед — расширяем присутствие в новых вертикалях и нацелены на долгосрочные партнерства и устойчивый рост.

Одной из важных новаций стал запуск коммерческого департамента, объединившего отделы клиентского сервиса, стратегического развития и развития бизнеса в единую экосистему. Такой подход позволяет не только оптимизировать внутренние процессы и снизить расходы, но и повысить качество услуг, гибко адаптируясь под потребности каждого клиента и гарантируя достижение бизнес-целей.

Денис Штульберг,

операционный директор Go Mobile

Путь Go Mobile за 9 лет был похож на горнолыжный слалом: летишь на скорости, тебя болтает из стороны в сторону, одна ошибка — и кубарем катишься по трассе. Встал, отряхнулся и снова наверх. Точно также развивался путь агентства: от падений к взлетам, от маленького стартапа до лидирующей компании.



Какие‑то проекты вытягивали на жилах, другие — на чистом кураже и адреналине, но в итоге довольные клиенты и стабильный рост — и это фантастический результат.



Однако мир меняется и если мы хотим сохранить за собой желтую майку лидера, нам придется измениться вместе с ним.



Есть две цитаты, которые описывают наше положение. Первая Льюиса Кэролла: «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте», вторая — тренера Билли Бина из MoneyBall: «Меняйся или сдохни». Выберите ту, которая мотивирует вас больше.



Теперь недостаточно работать просто хорошо. Нам необходимо активно внедрять AI, SaaS и другие инструменты для повышения эффективности и оптимизации бизнес-процессов. Наша задача — увеличивать личную результативность в 3−5-10 раз, чтобы сегодня быть лучше, чем вчера.

Двигаться от услуг к созданию собственных продуктовых решений, менее зависимых от ручного труда и легко масштабируемых. Это сложный процесс, требующий, в первую очередь, изменений в подходе и мышлении.



Развиваться благодаря слаженной работе команды, а не полагаться на усилия отдельных экспертов. Яркий пример — пилоты «Формулы-1». Талантливому пилоту необходим совершённый болид, работа сотен инженеров и ювелирная точность команды на пит-стопе, где смена колес происходит за 2−3 секунды. Потому что на длинной дистанции порядок всегда бьет класс.