Как мы начинали: взгляд фаундера

«Мы запускали Go Mobile 9 лет назад, снимая вдвоем два стула в офисе одного креативного агентства. Тогда у меня была мечта — сделать единую точку входа в мобайл. Без стратегии, тактики, концепции кратного роста и планов. Это желание драйвило и двигало вперед все эти годы, за ним появилось все остальное. Сейчас считаю, что цель достигнута — у нас получилось сделать единую точку входа в мобайл».

Алексей Евсеев

Основатель агентства Go Mobile

Mobile в 2016? Go!

Мы запустили мобильное агентство в тот момент, когда аудитория уже была в канале коммуникации — у всех были смартфоны. Но, как обычно, капитал пришел с опозданием.



Сейчас невозможно поверить, что крупнейшие компании сегмента e-commerce могли сказать: «Спасибо за предложение, мы решаем все задачи на веб-сайте и бетоне (магазине). Мобильное приложение нам не нужно, как и его продвижение».



А те, кто уже тогда понимал силу мобайла, например, один из крупнейших частных банков, выделяли небольшие бюджеты на этот канал коммуникации, больше инвестируя в офлайн: наружную рекламу, ТВ, радио, понятные перфоманс- и медиаканалы в диджитале.



Наша задача в 2016 году была прокачать сегмент, в котором мы работали и в котором не сомневались. Выступление тех лет были про «Mobile волну», которая уже очень близко —часть клиентов на ней уже катались, а другие должны были научиться.



Запуск «Википедии» про мобильный маркетинг, исследования рынка мобильных приложений и прочие активности были для нас обязательны. Среди первых сотрудников была Катя Гладкова, которая выходила на роль HR/PR-специалиста с задачей усиления команды и нашего маркетинга.

Единая точка входа в мобайл

Без понимания, как именно, была цель — сделать единую точку входа в мобайл. Готовить для клиентов обязательную стратегию, помогать разбираться со всеми тонкостями, обеспечивать реализацию: привлечение новых пользователей, работа с их удержанием, активация текущих и так далее.

Мы не ждали, пока вырастем до Tier-1 клиентов

Мы фокусировались на крупных нон-гейминг клиентах. Мы видели задачу в том, чтобы объяснить клиентам важность мобайла и необходимость выделения под эту задачу отдельного тендера для агентства. А пока отдельных тендеров не было, пытались подписывать клиентов без них на какие‑то небольшие работы и после масштабировать наше сотрудничество. Либо заходили с позиции «агентство для агентств», помогая диджитал-агентствам с закрытием задач по нашей узкой специализации.

Фокус на HR и культуру компании

Агентский бизнес — это монетизация лучших экспертов в индустрии. Для того чтобы их привлечь, мы делали ставку на культуру в компании и работу с командой. Не думаю, что это было осознанным решением, основанным на какой-то книге. Просто хотелось работать в компании с такими ценностями и отношением к людям. Мы это делали «потому что можем», и надеюсь, получаем бенефиты вин-вин.

Только 1/10 прибыли компании твоя

В самом начале, неосознанно, мы реинвестировали более 90% прибыли компании обратно в рост. У нас был такой подход: деньги есть, можно взять +1 человека, поехать на конференцию, запустить новый проект или продукт. Но, есть одно «но»: нельзя просто взять и заплатить именно себе эти деньги, они есть в компании, но предназначены для роста и развития, а не для нового Bentley.

Специализация в специализации

Большинство наших конкурентов использовали тогда для продвижения социальные сети. Подход с моей оптики выглядит так — максимальное количество креативов и еще чуть-чуть. Креативы размещаются, а те, что не выгорают и «залетают», масштабируются.



Исходя из моего предыдущего опыта в сетевом рекламном агентстве, мы сделали фокус на Google. Уже в 2016 году слетали в Дублин на конференцию про мобайл, на которую нас позвали коллеги из Google, за что я им благодарен. В 2019 году мы получили от них награду за выход в финал глобального соревнования по продвижению мобильных приложений. Тина и Катя представляли нас очно. Я очень рад не только полученной награде, но и тому, что девушки, которые уже партнеры в компании, работают вместе и сегодня.

Построили Go Mobile на энтузиастах

Мы собирали команду из тех, у кого было желание быстро обучаться и ежедневно работать, точнее вкалывать на полную. Главное требование тогда — горящие глаза.



У нас не было денег, и мы не позволяли себе огромные фиксированные зарплаты. Были бонусы, опционы и столько обязанностей и ответственности, сколько ты мог унести.



На собственном примере могу утверждать: я не видел ни одного диплома наших коллег, и на это было наплевать. Среди вузов топовыми для нас были ВШЭ, ВАВТ и МГУ.

Передал эстафету

Наш годовой темп прироста варьировался от полутора до двух раз, хотя субъективно казалось, что мы удваиваем показатели ежегодно. Уже на объеме в пару сотен человек я понял, что могу только восхищаться пипл-менеджментом, а на этапе пары сотен клиентов восхищаться систематизацией работы команды. Для меня это большой масштаб руководства, и я более эффективен на этапе от 0 до 1, поэтому логичным шагом была передача управления.



На нашей конференции Mobile в 2023 году я анонсировал, что со следующего года СЕО компании Go Mobile становится Лена Никитина. Лена прошла путь от джуна до баинг директора, систематизировала и упорядочила закупочный процесс, чего нам так не хватало. Логичным шагом было повышение Лены до СЕО компании, которое готовилось давно, а с 2024 года вступило в силу уже де-юре и де-факто.



С моей стороны подход «ставки сделаны, ставок больше нет» заключался в реальной передаче управления новому CEO, поэтому сейчас все трансформации компании в руках Лены и ее команды. Запомнил фразу из книги «От хорошего к великому»: «10 из 11 СЕО, которые дали трансформацию бизнеса от хорошего к великому, были изнутри компании, а не внешние». Уверен, это наш кейс.