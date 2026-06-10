Звездочка не спасет: за что ФАС штрафует бренды в 2025–2026 годах

Человеку свойственно ошибаться. Иногда это называется случайностью, а иногда преступлением, и, как постулировал Достоевский, за преступлением неизбежно следует наказание. Корреспондент Sostav Анна Рукавишникова рассказывает о нарушениях российского рекламного законодательства брендами и призывает учиться на чужих ошибках.

Интернет как одно из глобальных достижений привнес существенные коррективы в рекламный рынок. Рекламодатели используют возможности интернета как площадки, способной привлечь большой трафик. Однако нередко большие охваты приносят не только ожидаемую узнаваемость бренда, но и замеченные общественностью нарушения.

За скрытыми условиями открывается штраф

С такой ситуацией столкнулась компания по организации детских праздников «Чудесария». Она размещала рекламу в печатных СМИ в первом квартале 2026 года. Реклама предлагала «сертификат на 1000 рублей» без указания существенного ограничения — сертификат действителен только для именинника и только на конкретный вид услуг, а не на любые. Причем сами услуги применения были покрыты мраком тайны и в самой рекламе не были указаны.

В марте неизвестный, но внимательный гражданин (по-видимому, жаждавший прозрачности) обратился в Брянское УФАС России. Орган принял жалобу и занялся проверкой. Рекламодатель выразил свою позицию: в условиях ограниченного формата всю информацию поместить сложно, поэтому недостающие в рекламе условия компания сообщала при обращении. Однако это заявление было отклонено, а сама реклама признана недостоверной по п. 4 ч. 3 ст. 5 ФЗ «О рекламе» и по ч. 7 ст. 5 ФЗ «О рекламе».

Правонарушителю было назначено наказание в виде предупреждения (как лицу, впервые совершившему нарушение) и предписание о прекращении нарушения, так как реклама на момент рассмотрения продолжала распространяться.

В щекотливом положении оказалось и ООО «ЛИДСТЕХ», распространив в группе «ВКонтакте» рекламу следующего содержания: «Банки отказывают в кредитах? Возьми бесплатный займ на 100 дней!..»

В сентябре 2025 года в Марийское УФАС поступило обращение от физического лица. В ходе проверки были выявлены нарушения:

отсутствие полных условий займа (ч. 7 ст. 5 ФЗ «О рекламе»). ФАС расценила «бесплатность» займа как результат осуществления определенных условий, о которых компания не упомянула. Так же как и не упомянула о том, что бесплатный займ будет предоставлен при любых обстоятельствах, что также подкрепляет позицию ФАС;

отсутствие указания в рекламе наименования лица, оказывающего финансовые услуги (ч. 1 ст. 28 ФЗ «О рекламе»);

отсутствие информации о полной стоимости кредита (ч. 3 ст. 28 ФЗ «О рекламе»).

Спустя два месяца было вынесено постановление о назначении ООО «ЛИДСТЕХ» минимального размера штрафа — 100 тыс. рублей. Ранее компания уже привлекалась к административной ответственности, поэтому замена штрафа на предупреждение в данном случае была невозможна. Однако так как «ЛИДСТЕХ» полностью и добросовестно выполнило предписание в прошлый раз, это было учтено в виде смягчающего обстоятельства, и при исполнении в течение 20 дней со дня вынесения постановления штраф может быть уплачен в размере 50 тыс. рублей.

ООО «ЛИДСТЕХ» в этой ситуации необходимо выплатить штраф и в дальнейших рекламных размещениях учитывать ошибки этого опыта.

Не всегда побеждают «лучшие»

Реклама стремится выделить бренд среди других, часто за счет возможностей великого и могучего русского языка. Однако при незнании закона такие стремления в отдельных случаях могут закончиться правонарушением.

Так, ООО «ОНИВС РУС» распространяло рекламу с многообещающим утверждением «Exeed У ВАС ОБЛАЧНО, А В 500 КИЛОМЕТРАХ МОЖНО СЛУШАТЬ ДОЖДЬ Exlantix ET* ЗАПАС ХОДА 1180 КМ И ГАРАНТИЯ 8 ЛЕТ ЛУЧШЕЕ УСКОРЕНИЕ В КЛАССЕ 4,8 с до 100 км/ч». Критериев определения превосходства компания не предоставила, чем и заинтересовалось Алтайское краевое УФАС России.

Рекламу признали недостоверной, так как она носит оценочный необъективный характер и выносит всеохватывающие утверждения. Это говорит о несоответствующих действительности сведениях о преимуществах товара перед конкурентами — налицо признаки нарушения п. 1 ч. 3 ст. 5 ФЗ «О рекламе».

Рекламодателя пригласили на заседание и потребовали представить подтверждение превосходства или убрать это утверждение из кампании, если подтверждения нет.

ООО «Ричмедиа» также столкнулось с проверкой по инициативе неизвестного гражданина, заметившего рекламу компании «Лучшие цены в России на LMS от iSpring». Реклама распространялась через сервис «Яндекс Директ».

ФАС расценила это как нарушение п. 1 ч. 2 ст. 5 ФЗ «О рекламе». Иными словами, «лучшие цены» в рекламе должны были сопровождаться критерием сравнения и объективным подтверждением превосходства, чего не сделала компания. В ответ представители «Ричмедиа» объяснили, что являются исключительными правообладателями продукта LMS и третьи лица не имеют права реализовывать продукт по ценам ниже, чем у них.

Таким образом, в отличие от ООО «ОНИВС РУС», у компании действительно самые низкие цены на этот продукт, однако по законодательству отсутствие подтверждения этому в коммуникации все равно расценивается как нарушение.

В апреле 2026 года УФАС вынесло постановление. Так как компания впервые привлекалась к ответственности, при отсутствии отягчающих обстоятельств штраф был заменен на предупреждение. «Ричмедиа» также нужно учитывать, что без приведения материалов в соответствие с законодательством повторное нарушение в течение года уже повлечет за собой штраф.

Уроки для брендов

Чтобы избежать ошибок в составлении рекламных кампаний, стоит убедиться, что в рекламе присутствуют обязательные по закону детали.

Превосходная степень — только с доказательством



«Лучший», «самый», «№ 1», «лучшее ускорение в классе» — каждое такое утверждение требует конкретного критерия сравнения и ссылки на подтверждающее исследование, тест или сертификат прямо в рекламном материале. Голословное превосходство без критерия — нарушение п. 1 ч. 3 ст. 5 ФЗ «О рекламе» вне зависимости от того, соответствует ли утверждение действительности.

Акционные условия раскрывать полностью



«0%», «бесплатно», «сертификат на 1000 руб.» создают у потребителя конкретное ожидание. Если за привлекательным тезисом скрываются ограничения — для кого действует, на какие услуги, при каких условиях, в какие сроки — все это должно быть в рекламе. Довод «формат не позволяет» ФАС не принимает.

Сайт не заменяет рекламу



Ссылка «подробнее на сайте» и фраза «условия уточняйте при обращении» не освобождают от обязанности раскрыть существенные условия в самом материале. Упомянули ставку, скидку или выгоду — раскройте все, что влияет на итоговую сумму или стоимость услуги. Иначе — нарушение ч. 7 ст. 5 ФЗ «О рекламе».

Финансовая реклама: обязательный минимум



В рекламе любых финансовых услуг обязательно указывается наименование организации и диапазон полной стоимости кредита или займа (ПСК). Шрифт ПСК — не меньше шрифта процентной ставки, и размещается до нее, а не после. Нарушение хотя бы одного из этих требований — основание для возбуждения дела.

Мелкий шрифт не защищает



Условия в сносках должны быть реально читаемы: достаточный размер шрифта, достаточное время показа. ФАС оценивает не сам факт наличия текста в материале, а реальную возможность потребителя его воспринять. Формально присутствующий, но нечитаемый текст — то же самое, что его отсутствие.

Реклама банкротства — со стандартным предупреждением



Любая реклама услуг банкротства граждан, списания долгов или снижения задолженности обязана содержать дословную формулировку: «Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение пяти лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ». Сокращать или перефразировать ее нельзя.

Предписание ФАС — исполнить немедленно



Получив предписание о прекращении нарушения, важно исполнить его как можно быстрее и зафиксировать факт исполнения документально. ФАС учитывает это как смягчающее обстоятельство при назначении штрафа — разница может составить существенную часть суммы.

Первое нарушение — шанс на предупреждение



Если компания впервые привлекается к административной ответственности и нарушение не причинило имущественного ущерба, штраф может быть заменен предупреждением. Но любое предыдущее взыскание по КоАП — даже по статье, не связанной с рекламой, — этот шанс полностью исключает.

Аудит до запуска, не после жалобы



Незнание требований закона и неосторожность не освобождают от ответственности — ФАС квалифицирует это как виновное бездействие. Юридическую проверку рекламных материалов нужно проводить до размещения, особенно при широких интернет-кампаниях, наружной рекламе и печатных размещениях с большим тиражом.

Штраф в 20 дней — скидка в полцены



Если постановление о штрафе вынесено, уплатите его в течение 20 дней со дня вынесения — закон позволяет заплатить ровно половину назначенной суммы. После истечения этого срока скидка сгорает, а просрочка грозит удвоением штрафа.

Между небом и землей

В мире, где креативщики борются за идею, существует серьезная регуляторная система. И если содержание рекламных материалов бренды научились встраивать в повестку и не произносить провокационные сообщения на широкую публику, то отдельные элементы содержания остаются в серой зоне.

Хотя компании стремятся к честной игре в рамках законной конкуренции, они же порой остаются в подвешенном состоянии из-за незнания всех правовых нюансов. Как известно, «незнание не освобождает от ответственности» и, как показывает практика, закон смотрит на промахи брендов холодно и несгибаемо.

Обнаженные слабые места креативов легко можно было упустить из виду, но так же легко можно было избежать этих ошибок, благодаря чему удалось бы еще и сохранить время, деньги, репутацию и юридическую историю. Главное не забывать, что быть мудрым — значит извлекать уроки из чужого опыта.