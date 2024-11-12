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18+
12.11.2024 в 09:45

Зумеры чаще других пользуются промокодами и купонами на скидки

Больше трети молодых людей не будут снижать траты на медицину независимо от обстоятельств

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40% опрошенных россиян в возрасте от 18 до 24 лет не снизят траты на лекарства и медицинские услуги ни при каких обстоятельствах. Направление возглавляет рейтинг, не подлежащих сокращению расходов. У респондентов от 25 лет на первом месте в этом списке идут продукты питания. Таковы данные Аналитического центра НАФИ и страховой компании «Ингосстрах», их публикует Forbes.

Согласно исследованию, зумеры чаще всего выделяют медицину как статью расходов, которые нельзя сократить, на втором месте (39%) — продукты питания. Третью строчку с большим отрывом (20%) заняли жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

Респонденты в возрасте от 25 лет и старше, наоборот, чаще всего называли продукты питания, а уже потом лекарства и ЖКУ.

Зумеры (от 18 до 24 лет) также разошлись во взглядах с респондентами других возрастных групп еще в нескольких категорий расходов. Молодые соотечественники в три раза чаще представителей других поколений относят к приоритетным траты на развлечения, в два и более раза — на путешествия и отдых, образование, красоту, праздники и подарки.

Исследование НАФИ и «Ингосстраха» показало, что большинство россиян (56%) считают себя экономными. Это характерно для всех возрастных групп, но чаще всего такое мнение высказывают участники опроса 46−65 лет (60%). В то же время 39% респондентов отнесли себя к числу неэкономных людей. Преимущественно это женщины (42% против 35% мужчин).

Большинство опрошенных россиян до 25 лет (63%) стремятся приобретать для себя что-то подешевле, а для близких — подороже. Но это тенденция снижается с возрастом: среди 25−35-летних так поступают 56%, а среди 36−45-летних — 50%. В возрастной группе 46−65 лет такой подход сохраняется только у 46%.

Самый распространенный способ экономии среди опрошенных — покупка товаров по акциям, ее выбирают 65% респондентов. Второй по популярности метод — сравнение цен на товары или услуги перед покупкой (60%). На третьем месте — использование программ кешбэка (43%). Зумеры чаще других используют промокоды и купоны — 44% респондентов против 30−37% респондентов в возрасте 25−65 лет.

В опросе Аналитического центра НАФИ и страховой компании «Ингосстрах» приняли участие 1,6 тыс. жителей всех регионов России, большинство из них — работающие.

Зумеры промокоды
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