Выручка Zoom снизилась в Европе

Выручка американской компании Zoom Video Communications, разработчика сервиса видеоконференцсвязи, в регионе EMEA (Europe, the Middle East and Africa, Европа, Ближний Восток и Африка) снизилась на 9% год к году и составила $182 млн в третьем финансовом квартале, который завершился 31 октября. На падение выручки в регионе повлияли несколько факторов: укрепление доллара, специальная военная операция на Украине и снижение онлайн-активности. Об этом сообщается в финансовом отчёте, опубликованном на сайте компании.

Снижение выручки Zoom также произошло в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC) — показатель уменьшился на 3% в годовом выражении до $146 млн. При этом в Американском регионе (куда входят страны Северной и Южной Америки) выручка выросла на 11%, достигнув $774 млн. Общая выручка Zoom увеличилась на 5% год к году, до $1,1 млрд, чистая прибыль компании составила $323,2 млн.

В России Zoom приобрёл популярность во время пандемии коронавируса, в том числе сервисом видеосвязи стали активно пользоваться вузах. Однако в апреле 2021 года разработчик запретил своим дистрибьюторам продавать продукты российским компаниям с госучастием и госструктурам.

В конце октября Zoom начал отключать от платных услуг российские вузы, писали «Ведомости». Компания отказалась обслуживать учебные заведения, даже несмотря на внесённую за услуги плату.

Согласно данным Telecom Daily на октябрь 2022 года, 77% россиян в качестве решений для видеоконференцсвязи используют сервис Zoom.

Во втором квартале 2023 финансового года Zoom отчитался о резком падении чистой прибыли до $45,7 млн против $316,9 млн за аналогичный период прошлого года. В компании связали такие результаты с негативным влиянием изменений валютных курсов и сокращением спроса на услуги видеосвязи после возвращения сотрудников в офисы.