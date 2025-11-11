«Зима в Москве»: столичных предпринимателей приглашают к участию в сезонном проекте

1 ноября открылся прием заявок на участие в новом сезоне городского проекта «Зима в Москве» в разделе «Время возможностей для бизнеса». В проекте могут участвовать предприниматели, планирующие проведение акций или мероприятий на собственной площадке.

С 1 декабря 2025 года по 28 февраля 2026 года компании из сфер общественного питания, торговли, услуг, образования, творчества, индустрии красоты, гостиничного бизнеса, культуры и спорта должны подготовить торговое предложение для горожан и туристов.

Предприниматели могут предложить скидки, бесплатные услуги или организовать мероприятия — мастер-классы, лекции или пробные занятия. Заявки подаются через портал mos.ru или по ссылке с выбором формата «На своей территории». После авторизации на портале mbm.mos.ru необходимо заполнить форму с информацией о компании, предложении и контактами. Заявку рассмотрят в течение пяти рабочих дней.

Одобренным участникам направляется уведомление и зимний «Бизнес-бокс» — набор инструментов для продвижения бизнеса. Город обеспечит рекламную поддержку: информацию о компаниях разместят в СМИ, социальных сетях, туристическом сервисе Russpass и геосервисах «Яндекс Карты» и 2ГИС.

Инициатива реализуется в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и стратегии Мэра Москвы по поддержке предпринимательства.