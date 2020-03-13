8 марта на РЕН ТВ: контент, дизайн, итоги телесмотрения

Телеканал, который давно и цельно позиционирует себя как самый мужской на российском медиарынке, заступил на новую для себя территорию и масштабно поздравил женщин с 8 марта. Проект был реализован на всех платформах РЕН — в эфире, диджитале, а также буквально на городских улицах, и тартегирован как на активного целевого зрителя (мужчин 25−54 лет), так и на женщин.

Ей говорили: знай свое место!

Такое название эфирной кампании — провокационный для телеканала ход. Но, по словам сотрудников РЕН, смысл кампании как раз в том, чтобы перевернуть сексистский слоган с ног на голову. РЕН впервые в своей истории обратился к проблеме гендерного неравенства и ущемления прав женщин. Идея-перевертыш грубой шутки о девушках, которые «должны знать свое место», воплотила мысль о том, что современные женщины уже давно не являются классическим «слабым полом», свое место в жизни определяют самостоятельно и никому его не уступят.

РЕН запустил в эфир серию роликов, которые чествовали прекрасную половину человечества, рассказывая о достижениях женщин, их прорывах и открытиях в самых разных областях. Лицами кампании стали Валентина Терешкова, Анна Нетребко, модель Ксения Кривко и другие женщины, добившиеся высот в науке, искусстве, спорте.

Всем цветов!

РЕН также предпринял попытку отвоевать кусок рынка у главных уличных героев 8 марта — гаишников с букетами за спиной, которые давно стали мемом федерального значения.

Накануне праздника телеканал высадил мужские десанты в крупных мегаполисах, осыпав яркими букетами мимоз случайно встретившихся девушек на Никольской улице в Москве, Невском проспекте в Санкт-Петербурге, на площади Ленина в Новосибирске, на улице Вайнера в Екатеринбурге, на Большой Покровской улице в Нижнем Новгороде.

Звезда с неба

Особое внимание в праздники РЕН уделил оформлению и наполнению своих социальных сетей. Хитом стала акция в Instagram «Звезда с неба для тебя», в рамках которой РЕН ТВ буквально доставал для своих зрителей звезды с неба. Выполнив простые условия, участники получили уникальный шанс принять в дар собственную, именную звезду.

Все, что нужно было сделать, — написать красивое поздравление и отметить под постом подруг. Телеканал подарит пяти победителям конкурса специальные сертификаты, подтверждающие, что одно из реально существующих небесных светил отныне носит имя его обладателя.

На официальной странице телеканала в Facebook лица РЕН ТВ — Анна Чапман, Игорь Прокопенко, Тимофей Баженов и Елена Лихоманова — ответили на самые неудобные «женские» вопросы, рассуждая в том числе о том, когда женщины начнут зарабатывать больше мужчин и может ли мат из женских уст звучать гармонично.

Весь день 8 марта РЕН ТВ демонстрировал в эфире хиты из мультвселенной «Трех богатырей» под общим названием «Богатыри и Богатырки». Также телеканал разработал праздничный дизайн для соцсетей — те были оформлены по-«богатырски», но вместе с тем в более мягкой, женской стилистике. Акцент делался не на подвигах и силушке былинных героев, а на их взаимоотношениях с прекрасным полом.

В эфирном оформлении «богатырская» тематика также предстала в обновленном виде — были созданы уникальные логотипы в форме деревянных щитов с красными лентами на фоне тюльпановых полей.

Телесмотрение

РЕН ТВ к женскому празднику добавил разнообразия стилю и образу телеканала, раздвинул горизонты, а также принес рейтинговые результаты в женском телесмотрении. Так, в праздники (7−9 марта) доля зрительниц в возрасте 25−54 лет на РЕН ТВ выросла на 13% в сравнении с периодом январь — начало марта. 8 марта рост телесмотрения составил 28%.

В целом доля всех зрителей (мужчин и женщин 25−54) телеканала выросла 8 марта на 10% в сравнении с периодом январь — начало марта.