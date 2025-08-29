Женщина-кошка и Кинг-Конг на одной крыше – новый рекламный ролик «Северстали»

Металлургическая компания «Северсталь» запустила креативную кампанию для кровельных покрытий Rooftop под слоганом «Толщина металла имеет значение». В центре ролика оказались неожиданные персонажи — Женщина-кошка, Кинг-Конг и колоритный кровельщик, символизирующие испытания, которые может выдержать прочная кровля.
Авторы видео из продакшена «Люди Добрые» поставили перед зрителем ироничный вопрос: «Что произойдет, если по крыше пройдет супергерой с когтями, персонаж в шпильках или гигантский обезьяна?» Ответ — никакого ущерба: кровля сохраняет прочность и надежность даже в самых экстремальных условиях.
Татьяна Кондратьева, начальник управления маркетинговых коммуникаций «Северстали»:
Мы уже не первый раз создаем креативные кампании для наших продуктовых брендов. Несмотря на то, что в основном мы работаем в b2b-сегменте, кампания для Rooftop направлена на конечного клиента. Его внимание намного сложнее привлечь — сейчас на одной единице контента пользователь фиксируется всего на несколько секунд.
Идея ролика выросла из ассоциации: «толщина значит прочность, а прочность — надежность на долгие годы». Отсюда родился слоган «Кровля не дрогнет, даже если мир перевернется». Визуально этот образ воплотили с помощью комедийного слэпстика, трансфокаторной оптики и реалистичного окружения, созданного в Unreal Engine.
Валерия Адриашкина, генеральный продюсер продакшена «Люди Добрые»:
Толщина значит прочность. Прочность значит надежность, которая позволит сделать выбор один раз и на долгие годы. Так мы пришли к тезису «кровля не дрогнет, даже если мир перевернется». Далее команда пофантазировала — а что же значит «перевернулся мир»? Так появились ироничные и даже абсурдные образы. И если такие «шаги» кровля сможет выдержать, то любые житейские и погодные условия ей точно под силу. Во время штурма идеи команда не ограничивала себя — мы знали, что клиент готов на смелость и юмор.
Перед творческой группой стояла задача создать ролик в комедийном стиле слэпстик в декорации на хромакее. При этом все должно было выглядеть максимально реалистично.
Владимир Ролик, head of production, Артур Гоголев, режиссер продакшена «Люди Добрые»:
Мы избегали утрирования движений актеров и поддерживали комедийный флер с помощью трансфокаторной оптики и костюмов. Реалистичное окружение мы реализовали благодаря новым технологиям UnrealEngine, что создало ощущение реальной съемки на крыше. Съемки на декоративной крыше и сплоченная команда — то, что помогло реализовать задуманное.
Состав творческой группы:
«Северсталь» (клиент):
Бренд-команда: Татьяна Кондратьева, Любовь Луценко
«Люди добрые» (продакшен):
General producer: Валерия Адриашкина
Head of production: Владимир Ролик
Executive producer: Илья Филенко