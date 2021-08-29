Zepter охватил 19 млн пользователей с помощью ток-шоу о современном родительстве

Бренд посуды Zepter стал участником ток-шоу «Современные дети: чем их детство отличается от нашего?» с Туттой Ларсен в эфире SMM-TV. Перед командой было поставлено несколько задач: рассказать о новых продуктах Zepter — очистителе воздуха Therapy Air Ion и детских очках Zepter Hyperlight, привлечь потенциальных покупателей и предложить охватные инструменты для поддержания интереса аудитории. О том, как с помощью ток-шоу удалось охватить 19 млн зрителей, рассказала Sostav команда SMM-TV.

Бренд Zepter хорошо известен как производитель посуды. Нам было необходимо рассказать о технологичных продуктах марки и сразу выйти на аудиторию потенциальных покупателей этих продуктов. Основным условием команды бренда была нативная подача информации о продуктах, не вызывающая негатива и отторжение. Поэтому вместе с Zepter мы решили сделать ставку на адресный контент, основанный на потребностях и интересах аудитории.

Прежде всего мы проанализировали паблики, участники которых могут стать покупателями продуктов Zepter. Мы выбрали 21 сообщество с максимальным объемом целевой аудитории в четырех социальных сетях — «ВКонтакте», Instagram, Youtube и Facebook. Чтобы выяснить, что интересно потенциальным покупателям, мы провели серию опросов по темам детского здоровья, проблемам воспитания и адаптации в детском коллективе.

После анализа результатов у нас возникла идея создать ток-шоу с приглашенными экспертами «Школа для родителей Zepter». Тема ток-шоу — «Современные дети: чем их детство отличается от нашего?», его ведущей стала Тутта Ларсен, автор популярных телепередач для детей и родителей. Героями выпуска стали врач-педиатр Алексей Бессмертный и детский психолог, мама 11 детей Екатерина Бурмистрова.

Вместе с зрителями они обсудили проблемы аллергии и частых простудных заболеваний у детей, укрепление иммунитета, а также зависимость от гаджетов. В ходе трансляции зрители участвовали в конкурсах, задавали вопросы и оставляли комментарии, а эксперты предложили несколько вариантов решения обсуждаемых проблем и рассказали, каким образом в этом могут помочь продукты Zepter.

Мы предложили кампанию, по структуре повторяющую классический marketing mix 360. За две недели до трансляции стартовала анонсирующая кампания у блогеров. После прямого эфира мы запустили таргетинг и контекстную рекламу на уже охваченную аудиторию, а также подключили агентов влияния.

Через две недели после трансляции прошел второй flight у блогеров в формате продактплейсмента. Важным условием Zepter была нативная интеграция у блогеров информации о ток-шоу и продуктах бренда, поэтому перед каждым запуском мы разрабатывали персональное ТЗ и тексты для блогеров.

Алина Филиппова, исполнительный директор по продаже и маркетингу Zepter в России: Мне очень понравился формат SMM-TV, который позволил нам два часа говорить с целевой аудиторией о том, что ей важно и интересно. Наша компания 35 лет предлагает решения, которые делают жизнь людей лучше. И я уверена, что информация о здоровье и психологии детей, которой со зрителями поделились эксперты, была полезной для тех, кто посмотрел этот эфир.

В результате рекламное ток-шоу вошло в топ популярных трансляций «ВКонтакте», где в течение всего эфира занимал четыре первых места из 12. Во время прямого эфира количество зрителей составило более 310 тыс., всего ток-шоу набрало более 3,9 млн просмотров и 4,9 тыс. действий (лайки, клики, комментарии, репосты).

Охват кампании составил более 19 млн человек, а доля положительных упоминаний бренда в социальных сетях выросла в четыре раза. Это стало возможно благодаря тому, что контент был максимально адресным. По результатам анализа, записи трансляций интересны 90% участников пабликов, где проходил прямой эфир.