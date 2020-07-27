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27.07.2020 в 06:10

Zenith спрогнозировал самое слабое падение рекламного рынка за 20 лет

Расходы на рекламу в России снизятся почти на 5%

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В 2020 году падение российского рекламного рынка не превысит 5%. Единственным медиасегментом, который к концу года сохранит положительную динамику, останется интернет, говорится в прогнозе агентства Zenith Russia , входящего в Publicis Groupe Russia (есть в распоряжении Sostav).

Падение рекламных доходов будет самым незначительным за последние 20 лет. Всего с 2000 года отечественный рекламный рынок показывал отрицательную динамику два раза: в 2009 году (после мирового финансового кризиса осени 2008-го) и 2015-м (после резкой девальвации рубля в декабре 2014-го). Тогда рекламодатели снизили свои бюджеты на 28% и 8% соответственно.

Расходы на рекламу в России к концу года снизятся на 4,8%, до 470,3 млрд руб. В абсолютном значении потери составляют почти 24 млрд руб. Наибольшие потери понесут ожидаемо издатели периодики — их рекламные сборы в 2020 году упадут, по версии Zenith, на 40%. Снижение в сегменте out of home составит 15%, в сегменте радио — 10%. Доходы телевещателей могут снизиться на 9,9%.

Единственным медиасегментом, который к концу года сохранит положительную динамику, Zenith называет интернет. Его рекламные доходы в 2020-м увеличатся на 3,5%. При этом это будет наименьший прирост за всю историю Рунета, подчеркивают аналитики. Для сравнения: в прошлом году расходы на интернет-рекламу увеличились более чем на 20%. Общие затраты на рекламу в 2019 году были оценены Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР) в 494 млрд руб.

рекламный рынок Zenith прогноз
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