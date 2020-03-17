АКАР подвел итоги года на рекламном рынке

Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) подводит итоги развития рекламного рынка за 2019 год. По оценке ассоциации, объем рекламного рынка составил почти 494 млрд.руб., что на 5% больше, чем годом ранее.

Рынок растёт за счёт интернета

За год инвестиции в интернет увеличились на 20% и достигли 244 млрд руб — это почти половина всех рекламных бюджетов в стране. Out of home остался на уровне прошлого года — 43,8 млрд руб. На телевидении бюджеты сократились на 6%, пресса просела на 16%, а радио — на 5%.

В прошлом году падение демонстрировала только пресса — расходы на рекламу в этом сегменте уменьшились на 12%, в то время как радио стагнировало, Out of Home показывал рост на 3%, а ТВ — на 9%. Однако в первом квартале 2019 года все изменилось — бюджеты на рекламу в традиционных медиа сокращались, а реклама на ТВ упала на 6%.

По итогам первого полугодия ситуация только ухудшилась: все сегменты кроме интернета демонстрировали падение: ТВ — 9%, пресса — 16%, радио — 4%, Out of Home — 3%. В августе Национальный рекламный альянс (НРА) сменил руководство — структуру возглавил Алексей Толстоган. Он объяснял сокращение ТВ-бюджетов высокой планкой 2018 года: чемпионатом мира и выборами президента, однако выражал надежду на то, что ТВ ждет небольшой рост.

В третьем квартале телерекламный сегмент замедлил падение (-7%). Бюджеты на прессу продолжили сокращаться. Эксперты объясняли это уменьшением тиражей печатных изданий, сокращением количества точек продаж и ростом цен на бумагу. Однако в этом сегменте наблюдается важный тренд — часть рекламных бюджетов крупных издательских домов переходит в digital.

В течение всего 2019 года бюджеты на рекламу в интернете от квартала к кварталу только росли. Высокими темпами рос подсегмент видео-рекламы.

Объем маркетинговых услуг по итогам 2019 года превысил 121 млрд руб. — на 5% больше, чем в прошлом. С учетом рекламных бюджетов, израсходованных на создание креативных решений, на производство рекламной продукции и на оплату услуг рекламных агентств, суммарный объем российского рынка маркетинговых коммуникаций, по подсчет АКАР, составил примерно 850−870 млрд руб.

АКАР также подвела итоги развития промоиндустрии в России, оценив объем сегмента в 2019 году в 25,4 млрд руб. и динамику в +14%. Крупнейшие регионы промоиндустрии — Москва, на которую приходится более половины всего рынка, и Петербург с долей в 17%.

«Несмотря на общее снижение рекламной активности, сегмент промоидустрии показывает рост. На наш взгляд это связано с внимательным отношением к директ-маркетингу и персональной работе с клиентами, с адресным продвижением продуктов и активным таргетированием», — подытожил председатель комитета АКАР по промоиндустрии Алексей Вязовцев.

У телевидения пока нет конкурентов по привлечению средств

АКАР представила распределение рекламных средств по типу контента. Суммарный объем рекламы по данной классификации полностью соответствуют данным по оценке рынка по медиа сегментам.

Наибольшая часть рекламных бюджетов приходится на интернет-сервисы — этот сегмент показал рост на 21% и составил 213,2 млрд руб. Сюда входит реклама в тех интернет-сервисах, которые не подходят под другие сегменты — в поисковых сервисах, приложениях и так далее.

Следующий по объемам инвестиций — видеоконтент. На него во всех средах приходится свыше 190 млрд руб. При этом рост демонстрирует подсегмент онлайн-видео, за год увеличившись на 23%, в то время как реклама на ТВ и в кинотеатрах показывает падение — на 6% каждый подсегмент. ООднако по объему привлеченных средств телевидение все еще лидирует — 175 млрд руб.за 2019 год. бщая динамика сегмента негативная (-5%).

Стремительный рост у подсегмента digital-аудио — 83% за год. Также любопытно, что впервые рекламные расходы от digital-составляющей превысили доходы от традиционной печатной прессы — 15,4 млрд руб. против 15,1 млрд руб.

Вложения в региональную рекламу падают

АКАР оценила объем регионального рекламного рынка. В расчет включены четыре медиасегмента — телевидение, радио, пресса и наружная реклама — и не учитывается московский региональный рекламный рынок.

Суммарный объем региональных бюджетов за 2019 год составил 46,8 млрд.руб., что на 6% меньше аналогичного показателя 2018 года. Все сегменты, за исключением наружной рекламы, показали падение.

Санкт-Петербург — крупнейший региональный рекламный рынок. Но рост показывает только Казань

Также АКАР представила результаты рекламного рынка по 15-ти крупнейшим городам России (без учета Москвы). Рассматривались те же четыре канала — телевидение, радио, пресса и наружная реклама.

Суммарный объем рынка составил 28,3 млрд руб. По объему инвестиций на первом месте, с большим отрывом, находится Санкт-Петербург. На втором — Новосибирск, а на третьем — Екатеринбург. Большая часть бюджетов во всех городах приходится на ТВ и наружную рекламу. При этом, по сравнению с прошлым годом, бюджеты на ТВ-рекламу везде падают, а на наружную рекламу во многих городах растут. В целом по этим городам наблюдается негативная динамика -4%. В плюсе только Казань — их рекламные бюджеты увеличились на 17%. Во многом за счет наружки — в этом сегменте рост составил 74%.