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28.03.2025 в 15:00

Зашли за покупками, а вышли с мыслью об автомобиле: кейс AITO SERES и «Яндекс Маркета»

Как найти новые точки роста и получить качественные лиды?

Все больше маркетплейсов начинают продавать автомобили, этим видом товара на онлайн-площадках уже сложно удивить покупателей.

Автотовары в целом входят в топ самых популярных категорий на крупнейших маркетплейсах, в том числе на «Яндекс Маркете».

Возможность рассказать о своем товаре из этой категории не упускают и рекламодатели. Так, бренд AITO SERES решил запустить рекламную кампанию на «Маркете» по модели click out, а помогло ему в этом агентство UM.

Бренду и агентству важно было рассказать о предложении на площадке так, чтобы охваты могли сравниться с другими инструментами, а стоимость показа не была завышенной. Также важно было привлечь выгодный по стоимости качественный трафик с конвертацией в целевые лиды.

Стратегия продвижения

Премиальный бренд гибридных автомобилей AITO SERES компании МБ РУС (прежнее наименование Mercedes-Benz RUS) появился на российском рынке в 2024 году.

Цель продвижения бренда на «Маркете» — протестировать новую площадку и привлечь внимание к продуктам. Для этого специалисты агентства сделали упор на охватный имиджевый формат — баннер на главной странице. Баннер показывался исключительно мужчинам старше 35 лет с доходом выше среднего, которые активно интересовались автотоварами на «Маркете».

Результаты

Благодаря имиджевому формату получилось охватить 2 миллиона целевых пользователей «Яндекс Маркета». Формат сработал не только на охват, но и на конверсии. Среднее время, проведенное пользователями на сайте бренда, значительно превысило средние показатели для имиджевых кампаний в автосегменте.

Несмотря на имиджевый характер формата, кампания принесла около 10 000 уникальных пользователей на сайт и, что особенно важно, заявки на тест-драйв.

Показатель отказов (BR) составил всего 28% при плановом значении в 50%, а PI (конверсия из переходов в сеансы) достиг 87% вместо ожидаемых 60%. Это говорит о высоком качестве трафика и заинтересованности аудитории.

Ольга Симанова, руководитель отдела маркетинга бренда AITO SERES:

По объему медийного инвентаря retail media сегодня успешно конкурируют с социальными сетями и крупными экосистемами, предлагая рекламодателям широкие возможности для таргетингов благодаря большим данным. В условиях сильной заклаттерности в медийном поле и ограниченного набора качественного рекламного инвентаря в автомобильном сегменте перед нами стояла задача привлечения целевой аудитории на сайт с последующей конвертацией в лиды и заявки по оптимальной для бизнеса цене за лид. Мы остались довольны постклик показателями рекламной кампании на «Яндекс Маркете» и высоким качеством контакта. Считаем данный тест успешным для решения наших маркетинговых задач.

Павел Игнатов, исполнительный директор агентства UM:

В UM мы всегда стремимся находить наиболее эффективные решения для наших клиентов. При этом, как показывает кейс, имиджевый формат может быть не только охватным, но и конверсионным, даже в такой конкурентной нише, как автомобильная. Вместе с МБ РУС мы продолжаем тестировать новые площадки и искать наиболее успешные пути в продвижении в digital.

Яндекс.Маркет AITO SERES
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