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12.11.2022 в 10:00

Засекреченная пицца и 3D-одежда: дайджест материалов недели на SBlogs

В подборку вошли тексты о продвижении, необычных кампаниях и NFT

Sostav представляет свежий дайджест материалов блог-платформы SBlogs. Читайте в еженедельной подборке о том, как использовать NFT в бизнесе, креативить в рекламных кампаниях и повысить эффективность продвижения в отечественной соцсети.

Как получить максимальный результат от рекламы

После блокировки западных соцсетей многие начали продвигать товары и услуги во «Вконтакте». Однако теперь механизмы, которые раньше приносили результат, не всегда обеспечивают прежний уровень продаж.

В агентстве Kit soler выделили несколько пунктов, которые стоит принять во внимание для более эффективного продвижения в отечественной соцсети.

Как применить NFT в бизнесе

NFT — это не только забавные картинки. У технологии есть и более прагматичная сторона. К примеру, её можно использовать для автоматизации бизнес-процессов. В агентстве «Осьминожка» привели способы применения NFT-токенов, которые пригодятся не только художникам.

Как с помощью шутки привлечь клиентов

Pizza Hut запретила рассказывать о пицце на сайтах для бодибилдеров и писать о ней фанфики. Эти пункты указаны в шуточном соглашении о неразглашении, которое компания разместила на специальном сайте. Таким способом кампания привлекала клиентов. NDA для пиццы, ролик, который формирует культ еды, 3D-одежда — эти и другие необычные рекламные кейсы — в подборке СберМаркетинг.

Каждую неделю редакция Sostav отбирает лучшие материалы бизнес-блогов, чтобы вдохновить вас на новые идеи. Читайте, оставляйте комментарии и делитесь инсайтами на страницах SBlogs.

Светлана Рычина
СберМаркетинг SBlogs дайджест
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