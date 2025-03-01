Заработок в Telegram: варианты монетизации каналов

В июне 2024 года среднедневной охват Telegram превысил половину населения России, согласно данным Mediascope. Это укрепило позиции мессенджера как эффективной платформы для получения дохода. Консалтинговое агентство Tuchkov Group за два года превратило ведение каналов в доходный бизнес, набрав суммарно более 71 тыс. подписчиков. Основатель агентства Андрей Тучков поделился с Sostav опытом монетизации телеграм-каналов и дал рекомендации по росту дохода начинающим авторам.

Свой путь в телеграм-медиа мы начали два года назад, и очень быстро оказалось, что на этом можно зарабатывать. Сейчас большинство наших телеграм-каналов посвящено городским событиям, также есть авторские и экспертные каналы. Не так давно мы объединили часть проектов в бренд «Я местный!». Над созданием контента работает небольшая команда: два контент-мейкера и программист.

Сейчас для телеграм-каналов есть несколько основных способов монетизации:

прямые размещения рекламы (нам они приносят около 60% дохода);

программатик от рекламной сети «Яндекса» (около 35% нашего дохода);

биржи рекламы (около 5% нашего дохода).

Также для увеличения дохода можно предлагать рекламодателям дополнительные опции. Так, мы используем наценки на некоторые временные диапазоны и дополнительные услуги, например, специальное оформление поста, размещение на более длительный срок и создание рекламного контента нашими силами.

Мы не используем для монетизации CPA модели (оплату за действие, например: покупку билетов, оформление карт банков и тому подобное), поскольку они показали свою неэффективность (низкую доходность)

Зарабатывать на телеграм-каналах можно даже с небольшим количеством подписчиков

Монетизировать свой первый канал про городские события в Ростове-на-Дону мы начали уже через две недели после его запуска. Мы очень быстро набрали первую тысячу подписчиков. Канал «выстрелил» по трем причинам: мы вовремя зашли в перспективную нишу, не поскупились на рекламу для привлечения подписчиков и настроили автоматизацию сбора контента с помощью ботов, которые ежедневно анализировали и систематизировали информацию с более чем 500 открытых источников.

В отношениях с рекламодателями придерживались стратегии «Никому не отказывать» и принципа полной открытости — условия по размещению рекламы доступны на сайте. Рекламодатели стараются размещаться в каналах со схожей тематикой, так как там находится их целевая аудитория. Большинство рекламных постов в наших городских каналах связано с местными событиями. Подписчики лояльно воспринимают рекламу, она работает, и в результате многие рекламодатели остаются с нами надолго.

Постоянных рекламодателей около 40%, большинство из них — локальные, но и крупные федеральные игроки также активны. В каналы-тысячники рекламодатели приходят сами, поэтому отдела продаж у нас нет.

Использование дополнительных источников дохода

В 2023 году мы искали новые возможности для роста заработка, и, увидев у коллег публикации через рекламную сеть «Яндекса», тоже решили попробовать.

С помощью «Яндекса» каналы могут получать доход, не тратя время на поиск рекламодателей и общение с ними. Это полностью автономный инструмент: после регистрации в РСЯ и добавления бота «Яндекса», реклама публикуется автоматически. Маркировка рекламы и передача данных в ЕРИР выполняются без участия пользователя.

Рекламные посты выглядят как органический контент с картинками, видео и ссылками. С помощью нейросетей бот подбирает для каналов рекламу в соответствии с тематикой канала и вашими настройками. В календаре интерфейса РСЯ можно выбрать дни и временные слоты, в которые будет выходить автоматизированная реклама. Также в настройках можно указать минимальную стоимость тысячи показов. Но если поднять планку слишком высоко, реклама может просто не подобраться, так как рекламные объявления в Директе размещаются по принципу аукциона. Рекламодатели могут следить за статистикой в личном кабинете Директа, а владельцы каналов — в интерфейсе РСЯ.

Сегодня монетизация с «Яндексом» приносит нам около 35% рекламного дохода от каналов. Мы используем РСЯ для семи из 18 телеграм-каналов. Это связано с тем, что не все каналы подходят под критерии сети, например по количеству подписчиков. В РСЯ принимают каналы от 1 500 подписчиков, а у нас есть каналы и от 400 подписчиков. Главное преимущество РСЯ для нас — автоматизированность, действия с нашей стороны минимальны.

Рекламные биржи, такие как Telega.in , также приносят дополнительный доход. По сути, это посредник между рекламодателем и каналом. Монетизация с помощью Telega in доступна каналам от 1 500 подписчиков. Все условия размещения обговариваются на платформе, оплата также проходит с помощью безопасной сделки, что минимизирует риски мошенничества. Также стоит отметить получение рекламного токена биржей, что очень удобно. После успешного завершения кампании, на баланс зачисляется сумма, равная стоимости рекламного поста за вычетом комиссии сервиса в размере 12,5%.

Есть и другие источники дополнительного дохода, например, краудфандинг через Boosty. Достаточно добавить в описание канала ссылку на свой аккаунт в Boosty и иногда напоминать о возможности поддержать канал с помощью этой платформы. С вашей стороны — никаких затрат или лишних действий, а у преданных подписчиков, которым нравится ваш контент, появляется возможность поблагодарить автора.

Проблемы и инсайты

Начинающие авторы в Telegram часто жалуются, что не получается развивать канал. Кажется, что все есть: интересная тематика, регулярные посты, высокая вовлеченность, но новые подписчики не приходят.

К сожалению, органически каналы могут расти очень медленно, поэтому для развития канала нужно в комплексе использовать все доступные инструменты.

Качественный, авторский, уникальный контент. Ищите, чем вы можете отличаться от других каналов схожей тематики. Конкуренция за внимание аудитории очень высока.

Инвестиции в саморекламу. Прежде чем начать зарабатывать на канале, надо в него вложиться. За последние два года стоимость привлечения подписчика выросла в несколько раз. По опыту продвижение нашего первого канала — даже на порядок — с 12 до 120 руб.

Взаимное продвижение. Найдите каналы со схожей аудиторией и количеством подписчиков и предложите рассказать друг о друге или сделайте взаимные репосты самых охватных постов.

Розыгрыши. Предложите рекламодателям этот формат сотрудничества, чтобы получить вирусный охват и новых подписчиков. Тут важно делать не просто розыгрыши, а совместные розыгрыши с каналами, с которыми вы еще не взаимодействовали.

Личные «продажи» канала. Этот вариант больше подходит публичным людям, которые много выступают, общаются и имеют возможность порекомендовать свой канал. Но даже ваши аккаунты в других соцсетях могут регулярно приносить вам новых подписчиков.

Баланс постов и рекламы

Чтобы сохранять лояльность подписчиков, важно следить за балансом редакционного контента и рекламы. Если рекламы будет слишком много, люди перестанут читать ваш канал, вы будете терять текущих подписчиков, а растить аудиторию станет сложнее. Какое соотношение полезных постов и рекламы выбрать, зависит от множества факторов, в том числе тематики канала, частоты публикаций, контента, отношения подписчиков к рекламным материалам. Например, для наших каналов про мероприятия в городах реклама событий выглядит уместно, и аудитория спокойно относится к этим публикациям. Однако мы стараемся на один рекламный пост выпускать минимум два контентных.

Для прямого размещения рекламы и автоматизированного тоже ищите баланс. «Яндекс» рекомендует размещать рекламные посты до 11 утра, чтобы максимизировать доход. Так как, согласно исследованию компании, кликабельность рекламы утром выше, чем днем и вечером. Поэтому сейчас мы выделяем утреннее время под публикации через РСЯ, а вечернее — под прямые размещения. Для нас это оптимальный вариант, поскольку прямой рекламодатель предпочитает вечернее время.

Результаты

За два года работы небольшой команде нашего агентства удалось создать доходную медиасеть из 18 телеграм-каналов с более 71 тыс. подписчиков суммарно. Удачно выбранная ниша и высокое качество контента позволяет нам сохранять лояльность подписчиков и рекламодателей и органически наращивать аудиторию. По нашему опыту, канал от тысячи подписчиков может зарабатывать на рекламе до 30 тыс. руб. в месяц.

В 2024 году мы увеличили доход от рекламы в телеграм-каналах на 500%, по сравнению с 2023 годом. Цель на 2025 год уже поставлена: как минимум удвоить количество подписчиков наших телеграм-каналов и пропорционально увеличить доход от рекламы. А залог успеха видим в экспериментах, автоматизации процессов, качественном контенте и готовности инвестировать в развитие канала.