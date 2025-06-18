Карьера, на старт: российские подростки хотят зарабатывать более 30 тысяч рублей в месяц

В 2025 году медианная заработная плата, на которую рассчитывают подростки в возрасте от 14 до 17 лет, составила 31,4 тыс. руб. К такому выводу пришли аналитики hh.ru, исследовав резюме и отклики соискателей этой возрастной группы. Интерес молодежи к подработке продолжает расти: с января по май было размещено более 682 тыс. резюме, что на 74% больше, чем годом ранее. Результаты исследования приводит ТАСС.

Работодатели, в свою очередь, стали активнее привлекать молодых кандидатов — количество приглашений на собеседование увеличилось на 23% — почти до 3 млн. Самыми востребованными направлениями остаются вакансии в обслуживании, логистике и продажах.

Наибольшую популярность среди подростков сохраняют позиции официантов, барменов и бариста — на них приходится 9% от общего числа резюме. Далее следуют упаковщики и комплектовщики (7%), а также менеджеры по продажам и работе с клиентами (5%). В летние месяцы также растет интерес к подработке курьером (5%), продавцом-консультантом (4%), администратором и грузчиком (по 2%).

По словам директора по исследованиям hh.ru Марии Игнатовой, работодатели начинают более внимательно относиться к гибким форматам занятости. Для подростков это не только способ заработать, но и возможность получить первый профессиональный опыт, который в перспективе может перерасти в долгосрочные трудовые отношения.

Согласно данным FinExpertiza, объем кадрового резерва в России в 2024 году сократился на 13% год к году и составил 4,8 млн человек. Снижение кадрового резерва в первую очередь происходит за счет наиболее активной его части — официальных безработных. За год их стало на 486 тыс. меньше, а доля в структуре резерва сократилась с 43% до 40%.