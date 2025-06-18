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18+
18.06.2025 в 10:53

Кадровый резерв в России сократился на 13%

За год официальных безработных стало меньше почти на полмиллиона человек

Объем кадрового резерва в России в 2024 году сократился на 13% год к году и составил 4,8 млн человек, подсчитали в FinExpertiza. Показатель на 725,3 тыс. меньше, чем в 2023 году. Снижение кадрового резерва в первую очередь происходит за счет наиболее активной его части — официальных безработных. За год их стало на 486 тыс. меньше, а доля в структуре резерва сократилась с 43% до 40%. Результаты исследования приводит ТАСС.

Одновременно на 7,6% уменьшилась и категория потенциальных работников, которые хотели бы найти работу, но пока не готовы к ней приступить. В то же время число занятых граждан в стране увеличилось на 554 тыс. человек. В FinExpertiza отмечают, что это свидетельствует о постепенном выравнивании ситуации на рынке труда.

Наибольшая доля «резервистов» по отношению к числу работающих зафиксирована в Ингушетии (37,1%) и Дагестане (27,5%). Минимальные показатели наблюдаются в мегаполисах — например, в Санкт-Петербурге соотношение кадрового резерва к числу занятых составляет лишь 2%.

Лидером по количеству незанятых, но потенциально готовых к работе граждан стал Дагестан — 367,5 тыс. человек, что составляет 7,6% от общероссийского кадрового резерва. Республика опережает по этому показателю даже более населенные субъекты, входящие в Московскую агломерацию.

Россия Кадровый резерв
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