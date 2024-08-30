Власти осенью вернутся к идее запретить продажу вейпов в России

Депутаты Госдумы в осеннюю сессию могут рассмотреть законопроект, в котором прописан полный запрет продажи вейпов в России. Об этом РИА Новости рассказал один из авторов инициативы, руководитель комитета нижней палаты парламента по социальной политике Ярослав Нилов.

Законопроект о запрете продажи вейпов внесли в Госдуму в мае этого года. Поправки касаются закона об охране здоровья россиян, цель — сохранить здоровье жителей страны.

В документе отмечается, что вейпы наносят «непоправимый вред» здоровью курильщиков и окружающей среде. В Минздраве говорят, что электронные сигареты вызывают болезнь EVALI. Это острое лёгочное повреждение, симптомы которого похожи на ковид.

Ранее сообщалось, что власти запретят добавлять ароматизаторы в жидкости для вейпов. Минздрав подготовил перечень веществ, которые повышают привлекательность электронных сигарет.